Ерата на машините: В Китай роботи вече произвеждат свои цифрови копия

Х уманоидните роботи навлязоха в масовото производство,с китайската компания UBTECH пусна в експлоатация фабрика, способна да произвежда хиляди машини годишно, според Gasgoo.

Дигитални близнаци

За оптимизиране на процесите де Blot-разработчиците създадоха точно виртуално копие на съоръжението в съотношение 1:1, използвайки платформата Siemens Plant Simulation.

Как работи това?

Виртуално моделиране: Платформата пресъздава работните станции, стелажите за съхранение и подовите превозни средства AGV. Моделирането на процесите от приемането на суровините до експедирането на готовия продукт значително намалява разходите за въвеждане в експлоатация на място.

Производствената линия бълва по един хуманоид на всеки 10 минути. Планираният годишен капацитет надхвърля 10 000 бройки.

Интелигентна система Yanshee MOM: Съвместно разработената система управлява производствените графици, логистиката на материалите и складирането.

Пълна проследяемост: Всеки робот получава уникален сериен номер, което позволява неговите компоненти, партиди, сглобяеми параметри и тестови данни да бъдат проследявани през целия му жизнен цикъл.

Роботи на поточната линия и гъвкаво производство

Основната характеристика на съоръжението е активното участие на хуманоидни роботи в производството на други роботи. Моделите роботи Cruzr Y1 и Cruzr S2 работят редом до хората, изпълнявайки задачи като разопаковане, палетизиране, зареждане и транспортиране на компоненти.

Вместо твърди, фиксирани производствени линии, съоръжението използва гъвкава система, която комбинира колаборативни ръце, манипулатори, логистични машини и ротационни машини, способни да се въртят на 360 градуса.

Това прави възможно бързото превключване между производството на моделите Walker и Cruzr на една и съща линия.

Финансово изгодно ли е?

Преходът към масово производство оказа значително влияние върху финансовите резултати на UBTECH през първата половина на годината: