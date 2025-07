Келог: Украйна се нуждае от нов план "Маршал"

П ратеникът на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог заяви, че международните партньори трябва да помогнат за възстановяването на Украйна, като стартират нов план "Маршал" за страната, предаде Укринформ.

Той каза това на дискусия, организирана от инициативата "Ялтенска европейска стратегия" и фондация "Виктор Пинчук", преди конференцията за възстановяване на Украйна в Рим днес.

Келог подчерта важното значение на възстановяването на Украйна, като припомни как САЩ са приложили плана "Маршал" в Европа след края на Втората световна война. Той заяви, че според него същият подход трябва да се приложи и към Украйна, макар че предупреди, че задачата ще бъде изключително трудна.

Той отбеляза, че в момента ситуацията е много сложна и подчерта необходимостта от прекратяване на огъня. Келог похвали украинския президент Володимир Зеленски и неговия екип за тяхното обмислено и благоразумно ръководство.

