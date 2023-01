САЩ предадоха на Мексико ключов заподозрян, обвинен за изчезването на студенти

Властите в САЩ предадоха на Мексико ключов заподозрян по случая с изчезналите през 2014 г. 43-ма студенти, след като на 20 декември миналата година мъжът бе заловен, докато се опитвал да премине границата без нужните документи, предаде Асошиейтед прес.

Мексиканският Национален институт по миграцията съобщи само първото име на мъжа, но вчера федерален агент потвърди, че става дума за Алехандро Тенескалко. От института казаха, че молбата му за получаване на убежище в САЩ не е била одобрена.

Тенескалко е бил полицейски началник в град Игуала, където студенти от колеж за учители били отвлечени от местната полиция. Разследванията предполагат, че полицията е била корумпирана и е предала учениците на наркобанда, която ги е убила и изгорила телата им.

Алехандро Енсинас, председател на държавната Комисия за установяване на истината, определи Тенескалко като "един от главните извършители" на престъплението. Срещу него са отправени обвинения за отвличане и организирана престъпност. Мексиканското правителство предложи награда от 500 000 долара за ареста му.

През 2022 г. Комисията за установяване на истината обяви изчезването на младежите за "държавно престъпление", тъй като в него и в прикриването му са били замесени хора от всички правителствени равнища.

