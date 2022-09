Ще бъде ли разкрит някога случаят с изчезналите студенти в Мексико?

В ечерта на 26 септември 2014 г. група от 43 мексикански студенти изчезва в щата Гереро в югозападната част на Мексико. Изчезването им и последвалото провалено разследване предизвикаха протести и възмущение в Мексико и в чужбина. Осем години по-късно комисията, създадена за разследване на случая, го определи като "държавно престъпление" - но кой стои зад отвличането и какъв е бил мотивът, остава неясно и до днес, посочва Би Би Си.

Четиридесет и тримата са учили в колеж за подготовка на учители в град Айоцинапа. Колежът има история на ляв активизъм и студентите редовно са участвали в протести.

Изчезналите са били част от по-голяма група студенти, които пътували до близкия град Игуала, за да протестират срещу дискриминационните според тях практики за наемане на учители. Освен това те са искали да съберат средства за планирано пътуване до столицата Мексико по повод годишнината от клането в Тлателолко през 1968 г., когато голям брой студенти са убити от силите за сигурност в столицата.

На връщане от Игуала към Айоцинапа, те се сблъскали с общинската полиция, която открила огън по автобусите, с които пътували. Полицаите твърдят, че са го направили, защото автобусите са били отвлечени, докато оцелели студенти твърдят, че шофьорите са се съгласили да ги закарат. Полицията по погрешка стреля и по автобус, превозващ местен футболен отбор, като убива шофьора и един от играчите в него. Жена, пътуваща в такси наблизо, също е убита при стрелбата.

Трима студенти са убити на място, двама от които са застреляни, а обезобразеното тяло на третия е открито на следващата сутрин близо до мястото на стрелбата. Четиридесет и трима студенти са обявени за изчезнали след сблъсъка с полицията.

Ролята на армията в изчезването на студентите отдавна е източник на напрежение между семействата и правителството, коментира Асошиейтед прес. От самото начало имаше въпроси какво армията е знаела за случилото се и дали евентуално не е взела участие в него. Родителите на учениците години наред настояваха да им бъде разрешено да претърсят военната база в Игуала. Едва през 2019 г. те получиха достъп заедно със създадената от държавата комисия за откриване на истината.

В доклада на комисията се казва, че армията е регистрирала анонимно обаждане на 30 септември 2014 г., четири дни след отвличането на студентите.

Обаждащият се е казал, че студентите са държани в голям склад за бетон. Той описал подробно мястото. Записът на обаждането е последван от няколко страници редактиран материал, но тази част от доклада завършва със следното заключение: "Както може да се види, съществува очевиден сговор между агенти на мексиканската държава с престъпната група "Герерос унидос", и те са толерирали, допуснали и участвали в събитията, свързани с насилието срещу и изчезването на студентите, както и в опита на правителството да скрие истината за тези събития".

Предполага се, че шестима от 43-мата студенти, изчезнали през 2014 г., са били държани живи в склад в продължение на дни, след което са били предадени на местния армейски командир, който е наредил да ги убият, заяви миналия петък мексиканският правителствен служител, ръководещ Комисията за установяване на истината, посочва "Ал Джазира".

