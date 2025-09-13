Свят

Г-7 обсъжда нови мита за страни, подкрепящи войната на Русия

"Само с единни усилия, които ще прекъснат приходите, финансиращи военната машина на Путин, ще можем да приложим достатъчен икономически натиск"

13 септември 2025, 08:17
САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро

САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро
Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"
Тайван предупреди Китай: Ще последва

Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефектът на доминото"
Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени

Камион се вряза в шествие в Индия, 8 загинали и 20 ранени
САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша

САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша
Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област

Украинските сили осуетиха напълно руското настъпление в Сумска област
Три държави осъдиха удара на Израел в Катар

Три държави осъдиха удара на Израел в Катар
ЕС иска да добива ресурси за чиста енергия от Луната

ЕС иска да добива ресурси за чиста енергия от Луната

М инистрите на финансите на страните от Г-7 обсъдиха евентуално налагане на санкции и търговски мерки – например мита, срещу страните, които според тях „позволяват“ войната на Русия в Украйна, според изявление, публикувано от канадското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

(Във видеото: След 4 часа разговори САЩ-Русия: Тръмп настоява Путин "да се задвижи" за мир в Украйна)

По време на среща в Отава министрите се споразумяха да ускорят дискусиите за използване на замразени руски активи за финансиране на отбраната на Украйна и обсъдиха „широк спектър от възможни икономически мерки за увеличаване на натиска върху Русия, включително допълнителни санкции и търговски мерки – например мита, върху тези, които позволяват военните усилия на Русия“, се казва в изявлението.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент и търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заявиха пред останалите финансови министри, че трябва да се присъединят към САЩ в налагането на мита на страни, които купуват петрол от Русия.

„Само с единни усилия, които ще прекъснат приходите, финансиращи военната машина на Путин, ще можем да приложим достатъчен икономически натиск, за да прекратим безсмислените убийства“, заявиха в изявление Бесент и Гриър.

Бесент и Гриър приветстваха ангажиментите, поети по време на разговора, за засилване на санкционния натиск и проучване на възможността за използване на обездвижени руски суверенни активи в полза на отбраната на Украйна.

По-рано през деня говорител на Министерството на финансите на САЩ призова съюзниците от Г-7 и Европейския съюз да наложат „смислени мита“ върху стоки от Китай и Индия, за да ги притиснат да спрат покупките си на руски петрол.

Президентът Доналд Тръмп наложи допълнителни 25% мита върху вноса от Индия, за да окаже натиск върху Делхи да спре покупките си на руски суров петрол с отстъпка, с което общите наказателни мита върху индийски стоки достигнаха 50% и влошиха търговските преговори между двете демокрации.

Но Тръмп се въздържа от налагане на допълнителни мита върху китайския внос заради покупките на руски петрол от Китай, докато администрацията му се придържа към деликатно търговско примирие с Пекин.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Г7 Санкции срещу Русия Замразени руски активи Отбрана на Украйна Мита Търговски мерки Руски петрол Икономически натиск Китай и Индия Война в Украйна
Последвайте ни

По темата

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Мощно земетресение разтърси Камчатка, възможно е цунами в Тихия океан

Мощно земетресение разтърси Камчатка, възможно е цунами в Тихия океан

Ресторантите - все по-недостъпен лукс?

Ресторантите - все по-недостъпен лукс?

Тайван предупреди Китай: Ще последва

Тайван предупреди Китай: Ще последва "ефектът на доминото"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как правилното осветление на автомобила подобрява безопасността на пътя?

Как правилното осветление на автомобила подобрява безопасността на пътя?

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 1 ден
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 18 часа
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 19 часа
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 12 часа

Виц на деня

– Скъпи, какво е романтиката за теб? – Когато ти казвам, че си права, без дори да знам за какво става дума.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Възраждане" с нов протест в София

"Възраждане" с нов протест в София

България Преди 1 час

Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък"

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Историческо кръщение: Почитаме свети Корнилий - първият езичник, приел Христос

Любопитно Преди 2 часа

Този ден е предпразненството на Въздвижението на светия Кръст Христов

Пастор заяви, че Исус може да се завърне на 23 или 24 септември

Пастор заяви, че Исус може да се завърне на 23 или 24 септември

Любопитно Преди 2 часа

Популярното видение на един пастор кара всички вярващи да бъдат в очакване

<p>Времето през уикенда &ndash; слънчево, преди дъжда</p>

Времето през уикенда – слънчево, преди дъжда

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

<p>13 септември: Денят, в който &bdquo;История славянобългарска&ldquo; докосна родината</p>

13 септември: Денят, в който „История славянобългарска“ докосна родината

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Новата серия на Apple Watch засилва битката в сегмента

Новата серия на Apple Watch засилва битката в сегмента

Технологии Преди 3 часа

Изборът на смарт часовник става все по-труден

Украйна удари руско пристанище в Балтийско море

Украйна удари руско пристанище в Балтийско море

Свят Преди 10 часа

През пристанището ежегодно преминават около 60 млн. тона петрол

САЩ спряха стратегическия диалог с Косово

САЩ спряха стратегическия диалог с Косово

Свят Преди 10 часа

Посолството на САЩ в Косово обяви, че действията на правителството „повишават напрежението“

Ръководителят на Европейския банков орган се оттегля от поста

Ръководителят на Европейския банков орган се оттегля от поста

Свят Преди 12 часа

ЕБО ще предприеме всички необходими мерки, за да осигури плавен преход

Тръмп праща националната гвардия и в Мемфис

Тръмп праща националната гвардия и в Мемфис

Свят Преди 12 часа

Тръмп вече е разположил националната гвардия в Лос Анджелис и Вашингтон

Израел отхвърли декларацията на ООН

Израел отхвърли декларацията на ООН

Свят Преди 12 часа

Марморщайн: Общото събрание е политически цирк

Протест на "Правосъдие за всеки", искат освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев

Протест на "Правосъдие за всеки", искат освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 14 часа

Събралите се пред Съдебната палата настояват и за независима и некорумпирана правосъдна система

Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем

Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем

България Преди 15 часа

В община Рудозем дъжд не е падал повече от месец и половина

Снимката е илюстративна

Мъж обезглави управител на мотел с мачете след спор за пералня

Свят Преди 16 часа

Жертвата помолила обвиняемия да не използва уреда, защото бил повреден, показват съдебни документи

<p>Какво пише в завещанието на Армани</p>

Какво пише в завещанието на Джорджо Армани

Любопитно Преди 17 часа

Модният дизайнер, който почина миналата седмица на 91-годишна възраст, е посочил в завещанието си, че желае наследниците му да продадат 15% дял от бизнеса в рамките на 18 месеца

Акция на полицията в София, задържани, кокаин, оръжия

Акция на полицията в София, задържани, кокаин, оръжия

България Преди 17 часа

Стойността на кокаина е между 20000 и 30000 лв.

Всичко от днес

От мрежата

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

Тенис дивата Цвети Пиронкова на 38! Вижте я с двете ѝ деца днес!

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 септември, събота

Edna.bg

Карал проби в Левски стана национал на Турция

Gong.bg

Левски с нов спонсор от следващата година?

Gong.bg

Бум на резервации за Нова година в Банско

Nova.bg

САЩ пред Съвета за сигурност на ООН: Ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО

Nova.bg