Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Н ови случаи на проказа са открити в Хърватия и Румъния. Властите и на двете страни заявяват, че няма риск от масово разпространение на инфекцията. Това съобщава УНН, позовавайки се на немското издание Bild.

Непалски работник, който живее в Хърватия със семейството си от около две години, е потвърдено, че е болен от проказа, съобщи Хърватският институт за обществено здраве във вторник.

На пациента незабавно са предписани антибиотици. Всички негови роднини са под лекарско наблюдение или получават превантивно лечение. Специалистът по инфекциозни болести Бруно Баршич отбеляза, че рискът от разпространение е минимален.

„За да се заразите, е необходим продължителен и близък контакт: например съвместно живеене или спане в едно легло при лоши битови условия“, обясни лекарят.

Последният случай на проказа в Хърватия е регистриран преди повече от 30 години.

Румъния също потвърди два случая на проказа, а за още два има съмнение. Според Радио Либърти всички пациенти са работили в масажен салон в град Клуж, който властите вече са затворили. Четири заразени жени, пристигнали от Азия, са поставени под карантина.

Лекарите подчертават, че проказата е много лечима днес. При продължителна употреба на антибиотици заболяването изчезва напълно, а рискът от инфекция обикновено изчезва в рамките на няколко дни след започване на лечението.

Какво е проказа?

Проказата, или лепра (болест на Хансен), е хронично инфекциозно заболяване, причинено от бактерията Mycobacterium leprae и което засяга главно кожата, периферните нерви и лигавиците.

Има дълъг инкубационен период (до 20 години). Проказата е лечима благодарение на съвременната медицина, но може да доведе до инвалидност, ако не се лекува, което е съпроводено със стигматизация на хората.

Това заболяване засяга кожата, нервите (загуба на чувствителност), очите, горните дихателни пътища, тестисите и се предава чрез телесен контакт. Проказата се смята за „забравена тропическа болест“, но все още се среща в над 120 страни, предимно в Азия, Африка и Южна Америка.