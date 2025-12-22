Любопитно

Русо, червено или обръснато: Най-смелите трансформации на прическите на звездите

От Ким Кардашиян и Ариана Гранде до Риана и Майли Сайръс – холивудските звезди доказват, че драматичната промяна на косата често бележи нов етап в живота, кариерата и личната им идентичност

22 декември 2025, 13:12
Източник: Getty Images

О т емблематични промени във визията до смели актове на преоткриване – знаменитостите от Холивуд многократно са доказвали, че една прическа може да промени всичко. От личностно израстване и ново самочувствие до повратни моменти в кариерата и творческа еволюция, драматичната промяна на косата често се превръща в символ на ново начало, пише HELLO!

В крайна сметка, кой би могъл да забрави момента, в който Майли Сайръс окончателно се дистанцира от образа си на звезда от Disney с дръзка руса пикси прическа? Или пък годината, в която Риана носеше яркочервена коса, напълно съответстваща на естетиката на последния ѝ албум – и го направи по-добре от всеки друг?

Докато някои от тези трансформации са свързани с конкретни роли – като огненочервената коса на Зендая за „Спайдърмен“ или русата визия на Ариана Гранде за „Wicked“, други, като стиловата еволюция на Кристен Стюарт или подстригването на Флорънс Пю, отбелязват важни лични етапи.

Отвъд блясъка, тези промени в косата представляват моменти на преоткриване. От бунтарски подстригвания до привличащи вниманието цветове, трансформациите доказват, че понякога новата визия е най-ясният знак за ново начало.

Вижте в нашата ГАЛЕРИЯ най-драматичните трансформации на прическите на знаменитостите за всички времена.

Холивудски знаменитости Трансформации на прическите Ново начало Промяна във визията Личностно израстване Преоткриване Драматични прически Стилова еволюция Звезден стил Коса
