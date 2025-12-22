Любопитно

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Историята предизвика дебат дали децата трябва да бъдат наказвани за провинението си

22 декември 2025, 14:43
Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях
Т ова е един от кошмарите на всеки родител– да сте се постарали да изненадате децата си с подаръци, само за да откриете, че са разопаковали всеки един от тях преди Коледа. За съжаление, точно това се е случило на една майка, чиито деца, на две и пет години, отворили всичките си подаръци, докато тя спяла, предаде The Sun.

Майката засне реакцията си в сензационно видео, което предизвика дебат дали малките да бъдат наказани.

Според Джеси, тя е спяла дълбоко, когато децата ѝ се събудили в 4 сутринта и отишли във всекидневната. Там били подредени всички грижливо опаковани подаръци. Това била уютната празнична сцена, която Джеси видяла точно преди да си легне.

Майката била разбираемо шокирана, когато открила „коледния провал“. 

Източник: TikTok/@jessie.rtj

„Децата ми се събудиха в 4 сутринта и отвориха всички коледни подаръци, докато спях“, казва тя в станалото вирусно видео. Клипът, който вече е събрал близо 2 милиона гледания, показал как е изглеждала празничната всекидневна, преди децата да нападнат подаръците – и смайващите последствия. Не само, че навсякъде имало изобилие от опаковъчна хартия, но децата също така извадили чисто новите си играчки от опаковката им, вероятно за да си играят с тях.

Публикуван на 19 декември под потребителското име @jessie.rtj, клипът бързо завладя социалните мрежи, предизвиквайки остра реакция и дебат в коментарите. Докато мнозина напомняха, че децата са били само на две и пет години, други призоваха майката да „отмени“ Коледа и да научи малчуганите на урок.

Един човек написа: „Чудесна възможност за много дарения! Да развеселим деца, които иначе не биха имали нищо под елхата си.“ Друг добави: „Моля, кажете ми, че са имали сериозни последици за това.“ „Накарайте ги да опаковат всичко отново и да го занесат в детска болница, за да го дарят“, съгласи се трети.

Други пък проявиха повече разбиране и съчувствие към ужасената майка. Един отвърна на критиците, пишейки: „Те са на 5 г. и 2 г. Това е урок. Аз намирах всичките си подаръци година след година, не познавам нито един човек, който поне не е надничал. Те са мънички.“

„Може да е разстройващо сега, но един ден ще погледнете назад, когато станат тийнейджъри, и ще се смеете на този спомен, не го превръщайте в болезнен спомен“, помисли си друг.

