„3.0 килограма щастие“ тръгва по кината на 30 януари 2026

Филм, вдъхновен от истинска история за майчинството, избора и цената на щастието

22 декември 2025, 13:21
„3.0 килограма щастие“ тръгва по кината на 30 януари 2026

Н ай-новият филм на Зорница София „3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“ тръгва премиерно в киносалоните в цялата страна на 30 януари 2026 г. Сюжетът, написан по действителни събития, ще оживее на голям екран, поставяйки важни въпроси за това как, кога и на каква цена една жена може да стане майка.

Преди това зрителите могат да видят официалния трейлър и плакат на лентата, в който главни роли заемат Стефка Янорова, Дария Симеонова, Владимир Зомбори и Герасим Георгиев – Геро. Сценаристи на „3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“ са Виктория Пенкова, Зорница София, Петър Делчев, камерата е поверена на Мартин Чичов, а музиката на Михаил Йосифов.

„3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“ ни потапя в живота на Елизабет (Дария Симеонова), съпруга ѝ Николай (Владимир Зомбори) и нейното семейство. Докато Бети упорито се опитва да забременее, преследвайки така мечтаното повишение в работата, поредната лоша новина я разтърсва. Тогава майка ѝ Анастасия (Стефка Янорова) взема съдбоносно решение – убеждава бащата на Елизабет, Чавдар (Герасим Георгиев – Геро), да финансира още един ин-витро опит. Но един избор, преплитащ морала, доверието и вярата, скоро хвърля цялото семейство в хаос.

Вдъхновен от истински случай, „3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“ представя екстремна история, но с близки за зрителя чувства и поставя въпроси за родителството, обществения натиск, биологичния часовник, търсенето на лично щастие, сложните отношения с партньора, границите и рамките на това как и кога една съвременна жена може да стане майка.

Филмът е продукция на MQ Pictures със съдействието на Национален Филмов Център, Община Бургас и Азърбейджанската Филмова Агенция.

Продуценти са Петър Минчев, Зорница София, а копродуценти Фехруз Шамлиев, Айшад Сафаралиев, Георги Николов, Радостин Радев. Музиката е на Михаил Йосифов, а звукорежисьори са Александър Попов, Георгий Колотило и Мартин Бочев. Режисьор по монтажа е Мартин Савов.

Повече информация и актуални новини около продукцията, може да следите на официалната Фейсбук и Инстаграм страница на филма.

Преди 7 часа
Преди 6 часа
Преди 7 часа
Преди 5 часа

България Преди 14 минути

Безплатното паркиране ще бъде общо 10 дни – два пъти по 5 дни

Свят Преди 20 минути

Инцидентът е станал в района на шлюза до град Есна

Пари Преди 1 час

Президентът на ЕЦБ за пореден път отбеляза ключов период до присъединяването на България в еврозоната

България Преди 1 час

Поскъпнали са кашкавалът, свинското месо и краставиците

Любопитно Преди 1 час

Шоколадът стимулира нервната система, повишава нивата на ендорфини, осигурява бърза енергия и се свързва с асоциации за радост и награда

България Преди 1 час

Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

България Преди 1 час

Ситуацията в Близкия изток става все по-сложна, коментира анализаторът Руслан Трад

Любопитно Преди 1 час

Най-рисковите храни за консумация не са тези, които потребителите очакват

Свят Преди 1 час

Никушор Дан обяви, че това ще стане през януари

Най-сексапилната жена според науката: 29-годишна, брюнетка и във връзка

Любопитно Преди 1 час

Много от днешните известни личности – като Дуа Липа и Хейли Бийбър – повтарят този нововъзникващ идеал

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата планира да прекара празниците в чужбина, отказвайки покани от баща си Андрю в Уиндзор и от краля в Сандрингам

Свят Преди 2 часа

Те обаче обещаха облекчаване на движението по празниците

„Какво е това?“: Планета с форма на лимон шокира учените

Любопитно Преди 2 часа

Учените са озадачени от странната планета

Джейк Пол е със счупена челюст след нокаута от Антъни Джошуа

Любопитно Преди 2 часа

„2 титаниеви плочи от всяка страна. Махнати са няколко зъба. Ще трябва да съм на течна храна за 7 дни“, каза от болницата Джейк Пол

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 20 декември, около 6:50 ч.

Любопитно Преди 2 часа

