САЩ са започнали подготовка за изпращане на военен кораб в Черно море, съобщи телевизия Си Ен Ен.

Телевизията се позовава на трима представители на американските власти, според които въоръжените сили на САЩ са поискали от Държавния департамент да уведоми Турция за тези планове. САЩ се готвят за такава мярка "в отговор на действията на Русия против Украйна в Керченския проток". От Държавния департамент са отказали коментар по въпроса.

На 25 ноември Русия задържа там три украински бойни кораба и техните екипажи. На 24-мата задържани украински моряци бяха повдигнати обвинения в незаконно пресичане на руската граница, по които може да бъдат осъдени на до 6 години затвор. Украинските власти отрекоха обвиненията и въведоха военно положение в граничните области.

