Тръмп с нов жест към Русия, блокира ключови санкции срещу Москва

Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата в Аляска на 15 август 2025 г.

А мериканският президент Доналд Тръмп използва президентските си правомощия, за да блокира редица санкции срещу Русия, които наскоро бяха приети от Конгреса на САЩ в опит страната да бъде наказана за войната ѝ в Украйна, съобщава Би Би Си (BBC).

В указ от петък вечерта Тръмп заяви, че е в „национален интерес“ на САЩ да спре прилагането на част от санкциите. Тръмп подписа законопроекта за санкциите през септември, като той трябваше да влезе в сила в неделя.

Това се случва броени дни след като Тръмп каза, че САЩ ще внасят руски дизел в опит да свалят цените на енергията в страната преди междинните избори през ноември, които ще решат коя партия ще контролира Конгреса.

Планът шокира законодателите и предизвика вълна от недоволство и от двете партии. Законът за санкциите на САЩ носи името на починалия републикански сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм, който беше един от най-твърдите защитници на Украйна във Вашингтон преди смъртта си на 11 юли.

Законът беше насочен срещу руската икономика и даваше на Тръмп широки правомощия да налага мита от до 100% върху петте най-големи купувачи на руски петрол и газ – най-вече Китай и Индия.

Освен това законът включва санкции срещу руския президент Владимир Путин, висши фигури в руското правителство, както и банки, други финансови институции и руския „сенчест флот“ от танкери, използван за заобикаляне на съществуващите санкции.

В четвъртък двупартийна група от 20 американски законодатели изпрати писмо с призив към Тръмп да зачита новия закон, който трябва да влезе в сила на 18 октомври. Законодателите благодариха на Тръмп за подписването на закона за санкциите и поискаха неговото „пълно и вярно прилагане“.

Законодателите заявиха, че това би било „решаващо за принуждаването на Путин да вземе насериозно преговорите за мир“ и призоваха администрацията на Тръмп „да приложи санкциите от закона „Греъм“ в пълния им обем и без забавяне“.

Миналата седмица Тръмп обяви, че е провел телефонен разговор с Путин и се е съгласил да купува дизел от Москва. Съюзниците на САЩ критикуваха този ход, опасявайки се, че той може да подпомогне Русия във военните ѝ усилия.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече сделката подарък за Путин, който се равнява на „инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена“.