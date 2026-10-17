Зеленски: САЩ ще отменят още санкции срещу Русия

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че смята, че САЩ ще отменят още санкции срещу Русия.

Това става, след като американският му колега Доналд Тръмп премахна част от тях, предаде "Франс прес".

"За съжаление, отмяната на санкции ще продължи. Смятам, че "дизеловата сделка" е само първата стъпка", заяви Зеленски пред журналисти във връзка със споразумението на Тръмп с руския президент Владимир Путин да разреши вноса на дизел от Русия.

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Освен това Тръмп заяви, че част от санкциите, наложени заради руската инвазия в Украйна, ще бъдат премахнати.

Става въпрос за мерките в т. нар. "Закон на Линдзи Греъм", които трябваше да влязат в сила след 2 дни, налагайки жестоки санкции срещу Русия, като мита до 100% върху вноса в САЩ от страни, ключови купувачи на руски петрол и газ, сред които Китай и Индия.

Целта беше да се ограничи способността на Кремъл да финансира военните си действия.Но администрацията на Тръмп предприе напълно противоречащи си стъпки. От една страна, Вашингтон наложи директни санкции срещу два от стълбовете на руската икономика – петролните гиганти "Роснефт" и "Лукойл", което беше възприето като значително затягане на натиска върху Русия.

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След това обаче последва ходът в обратната посока. Тръмп обяви постигането на споразумение с руския президент Владимир Путин, известно като "дизеловата сделка", за разрешаване на вноса на руски дизел в САЩ. Официалният мотив беше необходимостта от понижаване на цените на горивата в страната преди предстоящите междинни избори. Кулминацията на тази политика настъпи, когато Тръмп използва президентските си правомощия, за да блокира прилагането на ключови елементи от "Закона на Линдзи Греъм", позовавайки се на "националния интерес".