Самолет с 15 души на борда се разби в Ивановска област в Русия

В оеннотранспортен самолет с 15 души на борда се разби в руската Ивановска област, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от AP.

Киев твърди, че е свален руски шпионски самолет А-50

BREAKING: A Russian military transport plane with 15 people on board has crashed on takeoff, officials say https://t.co/PnJtfKccC3

На борда на летателната машина Ил-76 е имало 15 души - осем души екипаж и седем пътници.

Руски онлайн издания, цирирани от Ройтерс, съобщиха, че няма оцелели.

В руските социални мрежи се появиха непотвърдени видеа с падащ самолет с горящ двигател. В небето се вижда да се издига черен стълб пушек, а наоколо кръжи хеликоптер.

Като вероятна причина за катастрофата се посочва пожар на двигател по време на излитане.

A Russian military transport plane with 15 people on board has crashed near Moscow immediately after takeoff, officials say#Russia pic.twitter.com/67lYeS4iLp