К ипящото недоверие между армията на Судан и протестиращите, барикадирали се в лагер, разположен в столицата Хартум, избухна тази седмица с пълна сила. Протестите избухнаха през декември 2018 и тогава още не беше ясно дали президентът Омар ал Башир ще се поддаде на натиска на улицата и ще освободи поста, който държеше в продължение на десетилетия.

От март насам кризата се задълбочи, като само за момент имаше поява на оптимизъм – когато Омар ал Башир беше отстранен от длъжност от армията му. В момента именно армията извършва погром върху демонстрантите, изискващи цивилно управление. За последните седмици десетки са убитите, а ранените са стотици. Няма ясна информация относно броя на жертвите, поради невъзможността както на местни, така и на външни организации да проверят данните отблизо. На фона на международни реакции за спиране на насилието, паравоенни групи разчистиха лагера на протестиращите и установиха пропускателни пунктове из цялата столица.

Задава ли се нова Арабска пролет

Кадрите, идващи от Судан през последните дни, са потресаващи. На едно от видеата се вижда убийство на протестиращ от снайперист. Снимки пък показват пребити хора насред улиците в различни части на Хартум. Нестабилност има и в други градове на страната.

Вълната от насилие бележи мрачен обрат за изпълненото доскоро с надежда общество в Судан. Сцените, наподобяващи смазването на протестите в арабския свят през 2011 г., предизвикват още по-силна реакция сред гражданските групи в Судан, които се готвят за нови демонстрации в столицата Хартум, въпреки че Временния военен съвет – органът, който управлява страната в момента, забрани протестите, като част от наложеното извънредно положение след свалянето на президента Башир.

Спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, преврат в Судан

Представителите на гражданското общество никога не са демонстрирали вяра в обещанията на армията, че ще бъдат проведени избори и ще бъде установено гражданско управление. Историята на Судан от последния половин век е свързана с последователни военни преврати и смазване на всяка форма на недоволство. Днес, хората в Судан с право изразяват скептицизъм – генералите, участващи във Временния военен съвет, са свързани с клоновете на Държавна сигурност, поддържала властта на Омар ал Башир 30 години.

23/05/2019 - this was the scene at the Khartoum sit-in. A night of culture, revolutionary art and national pride. No one could have imagined what would happen 10 days later. Many of those in attendance have been beaten, arrested and shot at over the last two days. pic.twitter.com/DvBlPtB541