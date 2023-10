С любов и молитви: Иванка Тръмп, Мадона и Натали Портман подкрепиха Израел след смъртоносната атака

С ветовноизвестни личности, сред които Мадона и Натали Портман, се присъединиха към Иванка Тръмп, за да подкрепят Израел, който се бори с последиците от смъртоносната атака на Хамас.

Подкрепата идва в момент, когато над 700 души в Израел са загинали, откакто започна ужасът с военното нападение в събота сутринта.

"Любов и молитви за народа на Израел" - написа Иванка, която прие юдаизма, когато се омъжи за съпруга си Джаред Къшнър, ортодоксален евреин, през 2009 г., в публикация в своята Instagram Story.

"Случващото се в Израел е опустошително. Гледането на всички тези семейства и особено на децата, които биват насилвани, нападани и убивани по улиците, е сърцераздирателно. Представете си, че това се случва на вас?? Неразбираемо е", написа Мадона в публикацията заедно с видео, показващо хронологията на последните терористични атаки.

"Конфликтите никога не могат да се решават с насилие. За съжаление човечеството не разбира тази универсална истина. Сърцето ми е с Израел. За семействата и домовете, които бяха разрушени. За децата, които са изгубени. За невинните жертви, които са били убити. Нека всички се молим. За Израел. За мир", добави легендарната изпълнителка.

Родената в Израел носителка на "Оскар" Натали Портман написа, че "сърцето ѝ е разбито за народа на Израел".

"Деца, жени и възрастни хора бяха убити и отвлечени от собствените им домове. Ужасена съм от тези варварски действия и сърцето ми се разтуптява от любов и молитва за семействата на всички засегнати", добави Портман, която изключи коментарите към поста си.

Родената в Израел звезда от "Жената-чудо" Гал Гадот публикува същото видео с хронология като Мадона и също написа в отделен пост: "Аз съм на страната на Израел, вие също трябва да сте. Светът не може да седи на оградата, когато се случват тези ужасяващи терористични актове!"

Междувременно звездата от "Междузвездни войни" и либерален коментатор Марк Хамил публикува в Twitter снимка на американското знаме до израелското заедно с думите: "Америка е с Израел".

Ейми Шумър написа: "Евреите са единствената група, на която не е позволено да се защитава. Това няма нищо общо с окупацията. Хамас не искат да сложат край на окупацията, те искат да изкоренят Израел. Те са финансирани от Иран, който се опитва да унищожи мирното споразумение."

Звездата от "Писък" Лиев Шрайбър написа в социалните мрежи: "Подкрепяме народа на Израел в борбата им срещу Хамас и други терористични групировки. Надяваме се тази война да приключи възможно най-скоро в името на мира".

Актрисата Исла Фишър, която прие юдаизма през 2007 г., точно преди да се омъжи за Саша Барон Коен, написа: "Няма оправдание за умишленото убиване и отвличане на невинни цивилни граждани, където и да е, където и да е."

Фишър публикува и снимка на израелските граждани Дорон Ашер и дъщерите ѝ, за които се смята, че са взети за заложници от Хамас в южната част на Израел.

Love and Prayers for Israel: Ivanka Trump joins host of Hollywood stars including Madonna, Natalie Portman, Mark Hamill throwing support behind Israel after deadly Hamas attack

