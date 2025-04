Руско нападение с дронове в Днепър, има пострадали, сред които и деца

Р уско нападение с дронове в украинския град Днепър (Дипро на украински език), предаде Укринформ.

Броят на ранените при масираното руско нападение с дронове е 28 души, предаде Укринформ.

Сред тях има четири деца. По-рано началникът на Днепропетровската областна военна администрация Сергий Лисак информира в приложението "Телеграм", че две жени са загинали, а сред пострадалите е бебе на девет месеца.

250416 21.00 Explosions thundered in Dnepr, shrapnel and burning cars on the streets https://t.co/9S8vEmaRxU pic.twitter.com/wYaJjuhqvB

Укринформ съобщава, че най-малко 15 сгради са понесли щети. Сред тях са студентски общежития, учебни заведения и едно хранително предприятие.

Огледът за щети ще продължи до сутринта, най-вече в жилищните сгради.

🇷🇺is terrorizing Dnipro tonight. Over 10 explosions in 20 minutes. Civilian areas hit, central streets covered in shattered glass. A parking lot is burning. Two children were injured. @POTUS are you happy?



You beloved ally Putin made another mistake!!! 🤬 pic.twitter.com/oVIyakJ7JP