След призив деца да бъдат удавени: Искат световна забрана на руската телевизия RT

У крайна обвини в неделя руската телевизия Ар Ти (RT), която е контролирана от държавата, в подбуждане към геноцид, след като неин водещ каза, че украински деца, които възприемали руснаците като окупатори по времето на Съветския съюз, трябвало да бъдат удавени, съобщи Ройтерс.

В предаване миналата седмица руският писател-фантаст Сергей Лукяненко разказал как при първото му посещение в Украйна през 80-те години на миналия век местни деца му казали, че са щели да живият по-добре, ако Москва не била окупирала страната им.

На това водещият Антон Красовски отвърнал: "Трябвало е да бъдат удавени в река Тисина. Просто удавете тези деца, удавете ги". Като вариант той предложил да бъдат затворени в бараки и изгорени.

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v