Руски удар по жилищна сграда в Харков, има ранени, сред които и деца

В исока жилищна сграда в центъра на Харков е била поразена при руска въздушна атака днес. Най-малко 15 души, включително две деца, са били ранени, предаде Ройтерс, като се позова на представители на местните власти.

Засега не е ясно какъв вид оръжие е било използвано при атаката. Поразен е бил 10-ият етаж на 12-етажната сграда.

💢❗️In #Kharkiv, as a result of a Russian attack on a high-rise building, apartments from the 9th to the 13th floor were destroyed. pic.twitter.com/cZm5BnRAW5 — ZMiST (@ZMiST_Ua) May 14, 2024

Кметът на града Игор Терехов заяви, че спасителите претърсват сградата за ранени хора.

Един човек е настанен в болница в тежко състояние, съобщи областният управител Олех Синегубов.

A Russian air attack on #Kharkiv city center in Ukraine hit a high-rise residential building, injuring at least 15 people, including two children, local officials say.https://t.co/1UIWofZrRZ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 14, 2024

Той добави, че най-малко десет гаражи са понесли щети при въздушен удар на друго място, който е предизвикал пожар.

Харков, вторият по големина град в Украйна, и областта отдавна са обект на руски атаки, но през последните месеци ударите станаха по-интензивни и засегнаха и енергийна инфраструктура, посочва Ройтерс.

Kharkiv, today, the consequences of the russian attack. 17 people are wounded #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/0Ry6gG5eA2 — 🇺🇦 туман вісімнадцятий (@petrichorrly) May 14, 2024

