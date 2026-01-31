Свят

Деветте етапа на смъртта: От клинична смърт до скелетизация

31 януари 2026, 09:09
Деветте етапа на смъртта: От клинична смърт до скелетизация
Източник: Istock

С мъртта идва за всички нас. И когато дойде, тя хвърля телата ни в изненадващо драматичен процес на разлагане. От последния ви дъх до момента, в който тялото ви стане храна за червеи. Отвратително е. Странно е. И честно казано, е доста "метъл". И затова днес ще разгледаме деветте етапа на смъртта. 

Както ни научи Чудотворният Макс в „Принцесата булка“, има два вида смърт – почти мъртъв и напълно мъртъв. В реалния свят „почти мъртъв“ е известен като клинична смърт. И когато сте клинично мъртви, сърцето ви спира да бие, белите ви дробове спират да дишат, а мозъкът ви вече не получава кислород. Технически сте мъртви, но все още не сте напълно изключени от играта. По-скоро тялото ви е като телефон, който просто е останал без батерия. Технически е изключен, но някои процеси все още бръмчат. Мозъкът ви ще продължи да работи още 10 минути, а клетките ви ще продължават да функционират, макар и много объркани. Историите, които сте чували за хора, преживяващи странни метафизични преживявания, близки до смъртта, обикновено се случват в този прозорец. 

Независимо дали е реално или въображаемо, всичко това е част от клиничната смърт. Това е така, защото клиничната смърт е моментът, когато жизнените показатели спират. Но реанимацията все още е възможна. Когато сте клинично мъртви, имате може би четири до шест минути, преди мозъчните клетки да започнат да умират от липса на кислород, и смъртта да стане по-скоро временно неудобство и повече постоянна ситуация.

Биологичната смърт е, когато настъпи трайно клетъчно увреждане. Мозъчните клетки са първите, които умират, последвани от останалата част от тялото ви. Тъканите ви са лишени от кислород, ензимите започват да разграждат клетките, и без кръвообращение, което да почисти бъркотията, започвате да се разлагате отвътре.

„Палмор мортис“ е латински термин, който буквално преведено, означава бледост на смъртта. И настъпва приблизително 15 до 30 минути след като умрете. По същество, кръвното ви налягане рязко пада и кръвта ви спира да циркулира. Без нищо, което да я движи, кръвта се оттича от лицето ви. .

„Алгор мортис“ означава смъртен студ. Това е етапът, в който тялото започва да изстива. След това температурата ви спада с около 0,83°C на час, докато не съвпадне със стайната температура. Алгор мортис може да помогне на съдебните експерти да определят времето на смъртта. Не винаги е надежден, защото фактори като облекло, време, и размер на тялото могат да изкривят кривата на охлаждане. Мазнините ви ще ви държат по-топло по-дълго.

„Ригор мортис“ е най-известният термин, свързан със смъртта. Означава вкочанясване на смъртта и е, когато мускулите ви се свиват и се заключват. Ригор мортис настъпва около 2 до 6 часа след смъртта и достига своя връх около 12 часа. Всички мускули в тялото ви стават твърди поради химични промени, главно калций, наводняващ мускулните влакна без енергия да ги отпусне. Така че да, слуховете са верни. Мъртвите тела могат да седят изправени или дори да стискат юмруци след смъртта. Не са призраци, а  е проста биохимия.

Също така, забавен факт, челюстта е една от първите области, които се вкочанясват, поради което често я завързват преди погребения. След 24 до 48 часа мускулите ви отново се отпускат и ставате напълно отпуснати. 

„Ливор мортис“ е известен още като постмортално полилавяване. Случава се, когато след спирането на кръвообращението гравитацията издърпва кръвта към най-ниските части на тялото, причинявайки лилаво-червено обезцветяване в тези зони. Това може да започне в рамките на 20 минути, но става очевидно около 2 до 4 часа след смъртта.Петната от ливор мортис могат да помогнат на съдебните следователи да разберат дали сте починали легнали, седнали или висящи с главата надолу.

По време на гниенето вътрешните ви бактерии отделят газове, които подуват тялото и карат очите да изпъкват, езиците да се изпъват и тялото ви да се подуе. Този етап обикновено започва в рамките на 24 до 72 часа, в зависимост от околната среда. Ако е топло и влажно, става по-бързо. И да, тялото ви може буквално да експлодира от натрупването на газове. Рядко е, но когато се случи, е ужасяващо.

Разлагането е големият финал - вашите органи започват да се втечняват, сякаш просто са се предали. Кожата ви се покрива с мехури и течности започват да изтичат от всички възможни отвори. Този етап има много имена. Истинско разлагане, биотично разлагане и тн.

Бактериите стават пълни разрушители, превръщайки тялото в малки парченца органична материя. Фактори като температура, влажност, условия на погребение и дори диетата ви могат да ускорят или забавят нещата. Интересното е, че месоядните се разлагат по-бързо от вегетарианците

След целият този процес, тялото ви най-накрая се успокоява и изсъхва. 

Скелетизацията е доста проста. Цялата ви мека тъкан изчезва, или се разлага, или се изяжда, или се разтваря, оставяйки само вашия скелет. В зависимост от околната среда, този процес може да отнеме седмици или години.

Ако умрете в горещо, влажно блато, ще бъдете скелетизирани по-бързо. От друга страна, ако е сухо и студено, може първо да се мумифицирате. И става по-странно. Ако умрете в торфено блато, честито. Току-що сте били естествено балсамирани. И ако умрете някъде, където е много студено, като склона на Еверест, може все още да изглеждате, че спите, дори ако сте починали през 1977 г. Ако сте погребани в ковчег, ще преживеете по-бавно разлагане. И ако сте кремирани, е, в този случай можете просто да прескочите към финалните надписи. 

Разбира се, дори скелетите не издържат вечно. Те са здрави, без съмнение. В някои случаи вашите костни останки може да избегнат праха и вместо това да се фосилизират, което честно казано е най-добрият шанс за повечето от нас да постигнат безсмъртие.

Ето как работи. В продължение на хиляди години костите ви започват да се разпадат. Но преди те напълно да изчезнат, минерали проникват и започват да заместват органичния материал, превръщайки тялото ви в скално твърда версия на предишното си аз. Нещо като 3D принтиране на природата. Алтернативно, ако костите ви се разтворят напълно, минералите може просто да запълнят останалото празно пространство и да се втвърдят. Това се нарича отливъчен фосил. 

Смисълът на всичко това е, че смъртта е процес, а не събитие, който  храни земята, създава почва, подхранва живота. Вие не просто умирате, вие ставате част от вечния цикъл на света. 

 

Източник: Weird History    
Смърт Етапи на смъртта Клинична смърт Биологична смърт Разлагане Ригор мортис Алгор мортис Ливор мортис Скелетизация Фосилизация
Последвайте ни

По темата

Голям ръст на пациентите с усложнения от грип в Пловдив

Голям ръст на пациентите с усложнения от грип в Пловдив

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?

Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

Какво става в САЩ, правителството отново спира работа

Какво става в САЩ, правителството отново спира работа

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Ще се окаже ли Tesla първата голяма жертва на изкуствения интелект и роботите

Ще се окаже ли Tesla първата голяма жертва на изкуствения интелект и роботите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 5 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 5 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 5 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Делси Родригес предложи закон за амнистия на стотици затворници във Венецуела

Делси Родригес предложи закон за амнистия на стотици затворници във Венецуела

Свят Преди 1 час

Лидерката на опозиция Мария Корина Мачадо заяви от своя страна, че подобни действия са резултат от "натиск" от страна на САЩ

Вдигнаха блокадите от камиони и по границите на Сърбия

Вдигнаха блокадите от камиони и по границите на Сърбия

Свят Преди 2 часа

Това стана, след като ЕС предложи нови правила за влизане

40 години от трагедията „Чалънджър“: Как една разбита мечта промени образованието завинаги

40 години от трагедията „Чалънджър“: Как една разбита мечта промени образованието завинаги

Любопитно Преди 2 часа

Космическата совалка „Чалънджър“ на НАСА излетя преди 40 години с необичаен екипаж. Освен шестима астронавти, мисията излетя с учител на борда

„Не ми пиши“: Защо хората се уморяват и как да не полудеят от комуникацията

„Не ми пиши“: Защо хората се уморяват и как да не полудеят от комуникацията

Любопитно Преди 2 часа

Има моменти, когато звукът на съобщение в месинджър не буди любопитство, а по-скоро леко безпокойство или дори раздразнение

Аржентина обяви извънредно положение заради горски пожари

Аржентина обяви извънредно положение заради горски пожари

Свят Преди 10 часа

Пожарите започнаха в края на 2025 г., като властите смятат, че поне част от тях са били умишлено предизвикани

<p>Радев:&nbsp;Партия ще правим след изборите - към момента е невъзможно</p>

Румен Радев: Партия ще правим след изборите - към момента е невъзможно

България Преди 11 часа

"За създаване на партия сега не мога да разчитам", заяви той и допълни: "Партия ще правим след изборите, но към момента това не е възможно"

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Свят Преди 12 часа

тя е починала в дома си в Лос Анджелис

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Свят Преди 12 часа

Причината по думите му са неплатени вноски и бюджетно правило

<p>Йотова има 5 варианта за премиер, какво следва?</p>

Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?

България Преди 12 часа

След оставката на Радев, Илияна Йотова встъпи в длъжност и задейства конституционната процедура. С петима кандидати, готови за премиерския пост, на ход е изборът на кабинет и насрочването на вота, който трябва да се лавира между Великден и Цветница

<p>Удар по автокрадците в София: Арестуваха Ванко при зрелищна акция</p>

Трима задържани при акция срещу автокражби

България Преди 13 часа

Задържаните са от криминалния континент

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Свят Преди 13 часа

Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Свят Преди 13 часа

Външните министри от ЕС взеха решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Свят Преди 14 часа

В прокуратурата в Кочани се води и друго разследване - срещу инспектори от Службата за публични приходи в страната, заподозрени в подкуп и злоупотреба със служебно положение

<p>Публикувани са над три милиона страници от досиетата по делото &quot;Епстийн&quot;</p>

Тод Бланш: Публикували сме над три милиона страници от досиетата по делото "Епстийн"

Свят Преди 15 часа

"Жертвите на Епстийн са преживели неописуема болка“, заяви Бланш

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Свят Преди 15 часа

Провеждането на състезанието сутринта е било трудно решение за организаторите

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

България Преди 15 часа

Габриел ще отговаря за сектор „Комуникации и информация“ на ЮНЕСКО

Всичко от днес

От мрежата

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 31 януари, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 31 януари, събота

Edna.bg

Лудогорец пред исторически рекорд за български клуб

Gong.bg

Левски прави всичко възможно да уреди Переа за Лудогорец

Gong.bg

Каква е причината за тежките усложнения след грип

Nova.bg

„Колонизиране“ или пазарен интерес: Напрежение около покупките на имоти от българи в Северна Гърция

Nova.bg