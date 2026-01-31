Любопитно

„Не ми пиши“: Защо хората се уморяват и как да не полудеят от комуникацията

Има моменти, когато звукът на съобщение в месинджър не буди любопитство, а по-скоро леко безпокойство или дори раздразнение

31 януари 2026, 07:10
И ма моменти, когато звукът на съобщение в месинджър не буди любопитство, а по-скоро леко безпокойство или дори раздразнение. Просто искате да „изчезнете от радара“, да не виждате никого и да не отговаряте дори на просто „Как си?“.

Просто искам да си изключа телефона.

Свикнали сме да се чувстваме „комфортно“, винаги готови да изслушаме или подкрепим, но често забравяме, че вътрешната ни батерия не е вечна. Когато разговорите започнат да се възприемат като поредното изискване, а не като приятен обмен, е време да спрем.

„Това състояние често се бърка с безразличие, мързел или внезапен гняв към целия свят. Всъщност зад това желание да се скриеш под одеялото и да изключиш телефона стои сериозен психологически сигнал - емоционално прегаряне във връзки, приятелства или работа“, казва психологът.

Защо хората се уморяват?

Причината обикновено не са „лошите“ хора около нас, а претоварването на собствената ни защитна система. Ето някои сценарии, в които неусетно се изтощаваме до нула:

Постоянна емоционална реакция

Вие работите като „контейнер“: изслушвате проблемите на другите хора, подкрепяте ги, утешавате ги. Но ако само давате енергия и не я получавате в замяна, резервоарът ви се изпразва.

Нестабилни лични граници

Когато ви е трудно да кажете „не“ или „Не мога да говоря в момента“, вие се насилвате да осъществите контакт. В резултат на това развивате скрит гняв към другия човек, въпреки че всъщност това е гняв от собствената ви безсилие.

Ролята на удобен и силен човек

Тези, които винаги са опора за другите, често самите те остават без подкрепа. Тялото разбира, че няма откъде да чака помощ и включва строг режим на пестене на енергия - изолация.

Комуникацията като работа

Поради хроничен стрес, всеки контакт започва да се възприема като „още една задача“, а не като реципрочност. Чувствате се сякаш отново дължите нещо на някого: внимание, време, емоция.

Вътрешен конфликт

Това е същото изтощително „трябва“, а не живото „искам“, когато отиваш на среща не от желание да се видим, а от чувство за вина или задължение.

Как да възстановите ресурс

Възстановяването не започва с пътуване или уикенд, а с това да си позволите да „бъдете добре“.

Признайте си умората

Признайте си: „Уморен съм и това не е слабост.“ Това е просто факт. Психиката ви заслужава рестартиране, точно както телефонът ви заслужава зареждане.

Влезте в „безшумен режим“

Намалете броя на контактите до минимум. Временните паузи в общуването не са отхвърляне на хора или обида. Това е необходима хигиена за вашето психично здраве. Предупредете близките си: „Трябва да мълча известно време, ще се свържа по-късно.“

Извършете одит на границата

Запитайте се: „Къде правя повече, отколкото мога?“ Намерете точките, в които мълчите, вместо да пазите комфорта си. Способността да кажете „не“ навреме спестява сили за искрено „да“.

Върни се във връзка със себе си.

Уморяваме се от другите, когато губим себе си. Опитайте се да се питате по-често: „Какво точно искам в момента?“ Може би това не е разговор в кафене, а 15 минути насаме с книга или просто гледане през прозореца.

„Важно е да запомните, че ако умората продължава с месеци и радостта от всякаква близост изчезва, това е знак, че си струва да промените не хората около вас, а начина си на общуване с тях. Основната задача е да поддържате контакт със себе си, тогава общуването с другите отново ще се превърне в ресурс, а не в бреме“, обобщава Наталия Гарина.

Източник: rbc.ua    
