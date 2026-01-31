Какво става в САЩ, правителството отново спира работа

А мериканското правителство навлезе в състояние на частично спиране на работа, след като крайният срок за финансиране изтече в полунощ без Конгресът да одобри бюджета за 2026 г.

Американското правителство пак „спря“

Очаква се прекъсването да бъде ограничено, тъй като Камарата на представителите ще се заеме в началото на следващата седмица с ратифицирането на споразумение, подкрепено от Сената, предаде АФП.

Government shutdown: Федералното правителство на САЩ спира работа

Изтичането на срока за финансиране последва провал в преговорите, предизвикан от гнева на демократите заради убийството на двама протестиращи в Минеаполис от федерални имиграционни агенти, което провали преговорите за нови средства за Министерството на вътрешната сигурност (DHS).