Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Х оливудската легенда Катрин О’Хара, позната с ролите си в „Шитс Крийк“, „Сам вкъщи“ и като гласа на Сали в „Кошмарът преди Коледа“, е починала на 71-годишна възраст.

Представител на актрисата потвърди смъртта ѝ пред списание „Ролинг Стоун“, като съобщи, че тя е починала в дома си в Лос Анджелис след кратко заболяване, чието естество не се разкрива.

Родена в Торонто, О’Хара започва кариерата си като скеч актриса в трупата „Секънд Сити“, преди да стане звезда в комедийното предаване „SCTV“ редом с Джон Кенди, Харолд Рамис, Дейв Томас и Юджийн Леви. По-късно отново си партнира с Леви в високо оценявания ситком на Канадската обществена телевизия CBC „Шитс Крийк“.

Кариерата ѝ се отличава с изключителна устойчивост. За разлика от много холивудски звезди, които пробиват рано, изчезват от светлината на прожекторите и по-късно правят завръщане, О’Хара остава постоянно присъствие в едни от най-обичаните комедии в продължение на шест десетилетия.

Тя често работи с режисьора Кристофър Гест, участвайки в неговите псевдодокументални филми „В очакване на Гъфман“ (1996), „Най-доброто на изложението“ (2000), „Могъщ вятър“ (2003) и „За ваше разглеждане“ (2006).

О’Хара изиграва и Кейт Макалистър — майката на Кевин, героя на Маколи Кълкин — в първите два филма „Сам вкъщи“. Тя се появява както в оригиналния „Бийтълджус“ от 1988 г., така и в продължението му от 2024 г.