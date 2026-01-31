Протест срещу войната по пътищата блокира пътя София - Плевен

У частък от Главния път I – 3 (Бяла - Ботевград) при разклона за село Телиш ще бъде блокиран в събота заради протест срещу войната по пътищата. Той се организира във Facebook от Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа на участък от този път на 31 март миналата година.

Бащата на Сияна: Един знак можеше да я спаси

"На 31 януари се навършват десет месеца, откакто загубихме Сияна. В нейна памет и в памет на всички жертви, в името на живите, организираме протест-блокада", написа Попов.

Протестът е насрочен за 12:00 часа, като се предвижда пътят да бъде затворен за два часа.

Исканията са за адекватни действия на държавата за спиране на войната по пътищата, извършване на основен ремонт на пътя, намаляване на максимално допустимата скорост за товарни автомобили в Закона за движение по пътищата, увеличаване на контрола от страна на МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, правилно управление на средствата от Фонда за пътна безопасност.

След трагедията със Сияна: протест в Телиш, затварят пътя

Настоява се и за реформа в правосъдието чрез Закон за вещите лица, създаване на Институт на вещите лица и ускоряване на сроковете за присъди при дела за отнет човешки живот.

Повод за протеста стана и катастрофата от 28 януари на отсечката от пътя между селата Телиш и Горни Дъбник, при която загина бившият кмет на община Червен бряг и лекар д-р Цветан Костадинов.