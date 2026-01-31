България

Протест срещу войната по пътищата блокира пътя София - Плевен

Той се организира от бащата на 12-годишната Сияна

31 януари 2026, 08:43
Протест срещу войната по пътищата блокира пътя София - Плевен
Източник: NOVA/Петър Антонов

У частък от Главния път I – 3 (Бяла - Ботевград) при разклона за село Телиш ще бъде блокиран в събота заради протест срещу войната по пътищата. Той се организира във Facebook от Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа на участък от този път на 31 март миналата година.

Бащата на Сияна: Един знак можеше да я спаси

"На 31 януари се навършват десет месеца, откакто загубихме Сияна. В нейна памет и в памет на всички жертви, в името на живите, организираме протест-блокада", написа Попов.

Протестът е насрочен за 12:00 часа, като се предвижда пътят да бъде затворен за два часа. 

Исканията са за адекватни действия на държавата за спиране на войната по пътищата, извършване на основен ремонт на пътя, намаляване на максимално допустимата скорост за товарни автомобили в Закона за движение по пътищата, увеличаване на контрола от страна на МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, правилно управление на средствата от Фонда за пътна безопасност.

След трагедията със Сияна: протест в Телиш, затварят пътя

Настоява се и за реформа в правосъдието чрез Закон за вещите лица, създаване на Институт на вещите лица и ускоряване на сроковете за присъди при дела за отнет човешки живот.

Повод за протеста стана и катастрофата от 28 януари на отсечката от пътя между селата Телиш и Горни Дъбник, при която загина бившият кмет на община Червен бряг и лекар д-р Цветан Костадинов. 

Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева    
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Делси Родригес предложи закон за амнистия на стотици затворници във Венецуела

Делси Родригес предложи закон за амнистия на стотици затворници във Венецуела

Свят Преди 1 час

Лидерката на опозиция Мария Корина Мачадо заяви от своя страна, че подобни действия са резултат от "натиск" от страна на САЩ

Вдигнаха блокадите от камиони и по границите на Сърбия

Вдигнаха блокадите от камиони и по границите на Сърбия

Свят Преди 2 часа

Това стана, след като ЕС предложи нови правила за влизане

40 години от трагедията „Чалънджър“: Как една разбита мечта промени образованието завинаги

40 години от трагедията „Чалънджър“: Как една разбита мечта промени образованието завинаги

Любопитно Преди 2 часа

Космическата совалка „Чалънджър“ на НАСА излетя преди 40 години с необичаен екипаж. Освен шестима астронавти, мисията излетя с учител на борда

„Не ми пиши“: Защо хората се уморяват и как да не полудеят от комуникацията

„Не ми пиши“: Защо хората се уморяват и как да не полудеят от комуникацията

Любопитно Преди 2 часа

Има моменти, когато звукът на съобщение в месинджър не буди любопитство, а по-скоро леко безпокойство или дори раздразнение

Уикенд под знака на зимата: Очакват ни сняг и силно застудяване

Уикенд под знака на зимата: Очакват ни сняг и силно застудяване

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°

Аржентина обяви извънредно положение заради горски пожари

Аржентина обяви извънредно положение заради горски пожари

Свят Преди 10 часа

Пожарите започнаха в края на 2025 г., като властите смятат, че поне част от тях са били умишлено предизвикани

<p>Радев:&nbsp;Партия ще правим след изборите - към момента е невъзможно</p>

Румен Радев: Партия ще правим след изборите - към момента е невъзможно

България Преди 11 часа

"За създаване на партия сега не мога да разчитам", заяви той и допълни: "Партия ще правим след изборите, но към момента това не е възможно"

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Свят Преди 12 часа

тя е починала в дома си в Лос Анджелис

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Свят Преди 12 часа

Причината по думите му са неплатени вноски и бюджетно правило

<p>Йотова има 5 варианта за премиер, какво следва?</p>

Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?

България Преди 12 часа

След оставката на Радев, Илияна Йотова встъпи в длъжност и задейства конституционната процедура. С петима кандидати, готови за премиерския пост, на ход е изборът на кабинет и насрочването на вота, който трябва да се лавира между Великден и Цветница

<p>Удар по автокрадците в София: Арестуваха Ванко при зрелищна акция</p>

Трима задържани при акция срещу автокражби

България Преди 13 часа

Задържаните са от криминалния континент

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Свят Преди 13 часа

Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Свят Преди 13 часа

Външните министри от ЕС взеха решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Свят Преди 14 часа

В прокуратурата в Кочани се води и друго разследване - срещу инспектори от Службата за публични приходи в страната, заподозрени в подкуп и злоупотреба със служебно положение

<p>Публикувани са над три милиона страници от досиетата по делото &quot;Епстийн&quot;</p>

Тод Бланш: Публикували сме над три милиона страници от досиетата по делото "Епстийн"

Свят Преди 15 часа

"Жертвите на Епстийн са преживели неописуема болка“, заяви Бланш

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Свят Преди 15 часа

Провеждането на състезанието сутринта е било трудно решение за организаторите

