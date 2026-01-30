Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Г енералният секретар на ООН Антонио Гутериш информира страните членки, че Организацията е заплашена „всеки момент да изпадне във финансов колапс“. Причината по думите му са неплатени вноски и бюджетно правило, заставящо световната организация да връща непохарчени пари, предаде Ройтерс, като се позова на писмо от днес.

ООН бие тревога: Светът е в опасност... и е парализиран

„Кризата се задълбочава, заплашва работата на цели програми и води до риск от финансов колапс. И обстановката ще се влоши още повече в близко бъдеще“, пише Гутериш в писмо с дата 28 януари, изпратено до постоянните представители в Обединените нации.

ООН е заплашена от криза с бюджета, тъй като най-големият донор на организацията, САЩ, ограничи доброволното финансиране за агенциите на Организацията и отказва да внесе задължителните плащания в редовните бюджети и бюджетите за мироопазване.

🇺🇳🇺🇦 Occupation of Crimea and Donbas: UN Secretary General rejects Russia's attempts to justify land grabs



"There are two important principles. The first principle is the territorial integrity of states. The other principle is the self-determination of peoples... We have… pic.twitter.com/rFOzPuaWwc — Dzis Maksym (@DzisMaksym) January 30, 2026

Гутериш посочва в писмото, че „решенията да не бъдат изплатени изчислените вноски, които финансират значителен дял от одобрения редовен бюджет, сега бяха официално обявени“.

ООН е пред фалит, САЩ не плащат милиарди долари

Към момента не е ясно коя страна или страни визира той и говорител на ООН към момента не е отговорил на запитване за коментар, посочва Ройтерс.

„Или всички страни трябва да изпълняват задълженията си да плащат цялата сума, и то навреме, или страните трябва из основи да реформират финансовите правила, за да предотвратят предстоящия всеки момент финансов колапс“, пише Гутериш и предупреждава, че е възможно средствата да бъдат изчерпани през юли.