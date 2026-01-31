Любопитно

31 януари: Отдаваме почит на двама велики лечители и на големи мъченици

В Каноп, Египет, била затворена заради вярата си майката християнка Атанасия и дъщерите ѝ

31 януари 2026, 07:31
31 януари: Отдаваме почит на двама велики лечители и на големи мъченици
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н а 31 януари честваме паметта на лечителите безсребърници Кир и Йоан, на мъчениците Атанасия и на дъщерите ѝ.

Свети Кир бил роден през втората половина на трети век в град Каноп, Египет,

и се прочул като знаменит лекар в тогавашната столица Александрия. Той бил добър християнин и лекувал с голям успех различни болести, но от никого не взимал възнаграждение за своите трудове. Затова после бил наречен безсребърник. Използвал срещите си със страдащи от различни болести хора и вдъхновено им говорел за учението на Иисус Христос и апостолите.

Препоръчвал да лекуват не само телесните си болести, но и болестите на душата - греховете, които причиняват страдания на тялото и още по-тежки страдания на душата. Мнозина от излекуваните ставали християни.

А когато започнало гонението при император Диоклетиан, лекарят Кир избягал в Арабската пустиня. Там станал монах и продължил да лекува безплатно. Заради голямата му добродетелност Бог му дал и дар на чудотворство. Нямало болест, която той да не можел да излекува в името на Христос.

Славата му растяла всеки ден и множество хора приемали християнството.

Тази слава стигнала до Йерусалим, където бил дошъл от Едеса, Сирия, войникът християнин Йоан. Щом чул за лекаря Кир и за чудните му дела, Йоан отишъл, намерил го и станал негов ученик, и усърден подражател в добродетелите.

Скоро обаче Кир научил, че в родния му Каноп била затворена заради вярата си майката християнка Атанасия и дъщерите й - Теодота, Теоктиста и Евдоксия.

Кир и Йоан решили да отидат в Египет и да ги подкрепят в подвига им. Там двамата лечители безсребърници веднага били заловени и измъчвани с цел да се откажат от вярата си. Но те твърдо понасяли мъченията. Пред очите им били обезглавени Атанасия и девойките, за които те се застъпили.

А на 31 януари 392 г. били посечени също Кир и Йоан.

Житието на всички тези мъченици написал свети Кирил Александрийски.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Кир Йоан Атанасия дъщери празник
