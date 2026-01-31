Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

З аради мъгла е намалена видимостта в няколко района на страната, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Видимостта е намалена до 20 метра в района на прохода Шипка, до 30 м в района на Витиня в област София, до 50 м в област Враца, на прохода Петрохан в област Монтана, както и в района на Малко Търново в област Бургас.

Внимание, шофьори! Намалена видимост в няколко области заради мъгла

Намалена е видимостта поради мъгла и в района на Омургак, област Търговище – до 80 м, както и в районите на Априлци и Добродан в област Търговище – до 100 метра.

Времето над страната е облачно. Температурите са в интервала от минус 3°С до плюс 8°С.

Слаб вятър духа в областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Смолян, Хасково, Шумен и Ямбол. Дъжд вали в почти цялата страна. Слаб сняг вали в района на Стара река в област Сливен и по високите части на област Разград.

Внимание, шофьори! АПИ с предупреждение

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Пътищата са обработени и проходими при зимни условия, допълват от пътната агенция.

Облачността в съботния ден ще се увеличава и на отделни места в западната половина от страната ще превалява дъжд и сняг, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа умерен вятър от изток-североизток и ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°.