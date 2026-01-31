България

Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

Слаб сняг вали в района на Стара река в област Сливен и по високите части на област Разград

31 януари 2026, 08:21
Голям ръст на пациентите с усложнения от грип в Пловдив

Голям ръст на пациентите с усложнения от грип в Пловдив
Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?
Уикенд под знака на зимата: Очакват ни сняг и силно застудяване

Уикенд под знака на зимата: Очакват ни сняг и силно застудяване
Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?

Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?
Трима задържани при акция срещу автокражби

Трима задържани при акция срещу автокражби
Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни
Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин
Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

З аради мъгла е намалена видимостта в няколко района на страната, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Видимостта е намалена до 20 метра в района на прохода Шипка, до 30 м в района на Витиня в област София, до 50 м в област Враца, на прохода Петрохан в област Монтана, както и в района на Малко Търново в област Бургас.

Внимание, шофьори! Намалена видимост в няколко области заради мъгла

Намалена е видимостта поради мъгла и в района на Омургак, област Търговище – до 80 м, както и в районите на Априлци и Добродан в област Търговище – до 100 метра. 

Времето над страната е облачно. Температурите са в интервала от минус 3°С до плюс 8°С. 

Слаб вятър духа в областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Смолян, Хасково,  Шумен и Ямбол. Дъжд вали в почти цялата страна. Слаб сняг вали в района на Стара река в област Сливен и по високите части на област Разград.

Внимание, шофьори! АПИ с предупреждение

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Пътищата са обработени и проходими при зимни условия, допълват от пътната агенция. 

Облачността в съботния ден ще се увеличава и на отделни места в западната половина от страната ще превалява дъжд и сняг, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа умерен вятър от изток-североизток и ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°. 

Източник: Маргарита Колева, БТА    
Последвайте ни
Голям ръст на пациентите с усложнения от грип в Пловдив

Голям ръст на пациентите с усложнения от грип в Пловдив

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?

Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

Какво става в САЩ, правителството отново спира работа

Какво става в САЩ, правителството отново спира работа

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
Ще се окаже ли Tesla първата голяма жертва на изкуствения интелект и роботите

Ще се окаже ли Tesla първата голяма жертва на изкуствения интелект и роботите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 5 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 5 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 5 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Деветте етапа на смъртта: От клинична смърт до скелетизация

Деветте етапа на смъртта: От клинична смърт до скелетизация

Свят Преди 28 минути

Протест срещу войната по пътищата блокира пътя София - Плевен

Протест срещу войната по пътищата блокира пътя София - Плевен

България Преди 54 минути

Той се организира от бащата на 12-годишната Сияна

31 януари: Отдаваме почит на двама велики лечители и на големи мъченици

31 януари: Отдаваме почит на двама велики лечители и на големи мъченици

Любопитно Преди 2 часа

В Каноп, Египет, била затворена заради вярата си майката християнка Атанасия и дъщерите ѝ

"Арестувайте президента": Масови протести срещу имиграционните служби в САЩ

"Арестувайте президента": Масови протести срещу имиграционните служби в САЩ

Свят Преди 2 часа

Демонстрациите идват след убийството на двама американски граждани в Минеаполис

40 години от трагедията „Чалънджър“: Как една разбита мечта промени образованието завинаги

40 години от трагедията „Чалънджър“: Как една разбита мечта промени образованието завинаги

Любопитно Преди 2 часа

Космическата совалка „Чалънджър“ на НАСА излетя преди 40 години с необичаен екипаж. Освен шестима астронавти, мисията излетя с учител на борда

„Не ми пиши“: Защо хората се уморяват и как да не полудеят от комуникацията

„Не ми пиши“: Защо хората се уморяват и как да не полудеят от комуникацията

Любопитно Преди 2 часа

Има моменти, когато звукът на съобщение в месинджър не буди любопитство, а по-скоро леко безпокойство или дори раздразнение

Аржентина обяви извънредно положение заради горски пожари

Аржентина обяви извънредно положение заради горски пожари

Свят Преди 10 часа

Пожарите започнаха в края на 2025 г., като властите смятат, че поне част от тях са били умишлено предизвикани

<p>Радев:&nbsp;Партия ще правим след изборите - към момента е невъзможно</p>

Румен Радев: Партия ще правим след изборите - към момента е невъзможно

България Преди 11 часа

"За създаване на партия сега не мога да разчитам", заяви той и допълни: "Партия ще правим след изборите, но към момента това не е възможно"

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Свят Преди 12 часа

тя е починала в дома си в Лос Анджелис

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Свят Преди 12 часа

Причината по думите му са неплатени вноски и бюджетно правило

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Свят Преди 13 часа

Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Свят Преди 13 часа

Външните министри от ЕС взеха решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Свят Преди 14 часа

В прокуратурата в Кочани се води и друго разследване - срещу инспектори от Службата за публични приходи в страната, заподозрени в подкуп и злоупотреба със служебно положение

<p>Публикувани са над три милиона страници от досиетата по делото &quot;Епстийн&quot;</p>

Тод Бланш: Публикували сме над три милиона страници от досиетата по делото "Епстийн"

Свят Преди 15 часа

"Жертвите на Епстийн са преживели неописуема болка“, заяви Бланш

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Свят Преди 15 часа

Провеждането на състезанието сутринта е било трудно решение за организаторите

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

България Преди 15 часа

Габриел ще отговаря за сектор „Комуникации и информация“ на ЮНЕСКО

Всичко от днес

От мрежата

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 31 януари, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 31 януари, събота

Edna.bg

Лудогорец пред исторически рекорд за български клуб

Gong.bg

Левски прави всичко възможно да уреди Переа за Лудогорец

Gong.bg

Каква е причината за тежките усложнения след грип

Nova.bg

„Колонизиране“ или пазарен интерес: Напрежение около покупките на имоти от българи в Северна Гърция

Nova.bg