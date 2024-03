Руски ракетни удари в Украйна, има ранени и щети

Н ай-малко шестима души са били ранени днес при руска ракетна атака срещу черноморския пристанищен град Миколаев, съобщиха украински официални лица, след среднощни руски удари по пристанище Одеса в последния ден на президентските избори в Русия, предаде Ройтерс.

"Полицията откри ранено момиче с рани от шрапнели, на което е оказана първа помощ на място и е откарано в болница", съобщи украинското МВП в канала Телеграм, давайки подробности за последиците от ракетния удар по Миколаев.

Ведомството сподели снимки на повредени къщи, разрушени или изгорели автомобили, включително една с чифт изоставени обувки и други повредени предмети, разхвърляни на земята до отворената врата на шофьора, както и на спасители, помагащи на хората да се отдалечат от мястото на инцидента.

Русия твърди, че е убила 300 украински войници с вакуумна бомба, Киев - "абсолютна глупост"

"В резултат на нападението бяха нанесени щети на къщи, превозни средства и инфраструктура", заяви министерството.

Отделно украинските военни заявиха, че руските въздушни атаки са нанесли щети на селскостопански предприятия и са унищожили няколко промишлени сгради в Одеса.

