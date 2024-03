Байдън нарече Путин „диктатор-убиец“ и „разбойник“, последва реакция от Кремъл

Р усия разкритикува вчерашно изказване на президента на САЩ Джо Байдън, нарекъл руския държавен глава Владимир Путин „диктатор-убиец“ и „чист разбойник“ по време на събитие по повод посещението на ирландския премиер Лио Варадкар. Думите на Байдън бяха цитиран от водещи американски медии, включително телевизия Си Ен Ен.

"Вечният" след Сталин: Несменяем ли е Владимир Путин?

На ежегоден официален обяд по случай Деня на Свети Патрик (почитан в Ирландия и сред ирландската общност в САЩ, чийто представител е самият Байдън – бел. ред.) в Капитолия президентът коментира военната помощ за Украйна, блокирана в Конгреса на САЩ. В изказването си той заяви, че Путин е „диктатор-убиец, чист разбойник, който води неморална война срещу украинския народ“. Същевременно той призова всички присъстващи на събитието „да се противопоставят на Владимир Путин“. По-рано, по време на среща с вицепремиера, външен министър и министър на отбраната на Ирландия Михол Мартин, президентът разкритикува „бруталността на Путин и просто нечовешките неща, които той и неговите войски правят в Украйна“.

Biden told us inflation was caused by Putin and was transitory. If you're gonna be a good democrat, you have to stick to the narrative. Weren't stimulus packages bipartisan Congressional legislation?https://t.co/TQ45rnphUX