Три руски петролни рафинерии са атакувани от украински дронове (ВИДЕО)

Т ри рафинерии в руската Самарска област са били атакувани от дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), потвърдиха пред Укринформ източници в правоохранителните органи.

Източниците потвърждават, че нощната атака срещу руските петролни рафинерии е била успешна. Бойните дронове на СБУ са взели на прицел още три рафинерии на "Роснефт" в Самарска област. Това са инсталациите в Новокуйбишевск, Куйбишев и Сизран. Общо тези рафинерии преработват около 25 млн. тона петрол годишно, което е почти 10% от общата преработка на петрол в Русия, посочва Укринформ.

