Венецуела остана без ток

В енецуела остана без ток след голяма авария. Големи части от Венецуела втори ден са без електричество след вчерашната авария на електроснабдителната мрежа, предаде Асошиейтед прес.

Президентът Николас Мадуро нареди училищата, държавните учреждения и компаниите да не работят днес, за да улеснят работата на екипите, опитващи се да възстановят електроподаването.

Според някои информации снощната авария е засегнала 22 от общо 23-те венецуелски щата, като без ток остана и Каракас.

"In a country where food is scarce and prices exorbitantly high for many ordinary people, there is currently a lot of food rotting and going to waste in switched-off fridges"https://t.co/ryXpeVlgIa — indignado9999 (@indignado9999) 8 март 2019 г.

Хиляди пътници изпълниха улиците на венецуелската столица, след като бяха принудени да слязат от влаковете на метрото. Спирането на тока причини задръствания и хаос по улиците заради неработещите светофари.

В потъналия в мрак родилен дом към клиника "Авила" в заможната източна част на Каракас няколко майки плачеха, докато медицински сестри със свещи в ръце наблюдаваха дали поставените им в инкубатори недоносени бебета дават признаци на живот след спирането на резервните електрически генератори на клиниката, разказва кореспондент на АП.

Спирането на тока доведе до сериозни проблеми с водоснабдяването и телефонните връзки, отбелязва ТАСС. Рязко се влоши качеството на интернет връзката. Работа спряха и някои венецуелски телевизионни канали.

'This country has... become a disaster'



The latest crisis to hit Venezuela is an electricity blackout that's affected most of the country



[tap to expand] https://t.co/IvIaxxvLMS pic.twitter.com/8ebISOD8Nq — BBC News (World) (@BBCWorld) 8 март 2019 г.

Социалистическото правителство на Венецуела обвини Съединените щати за аварията и заяви, че Вашингтон е повел "електрическа война" срещу Каракас. Венецуелският министър на комуникациите Хорхе Родригес заяви, че аварията е причинена от крайнодесни екстремисти, възнамеряващи да причинят безредици във Венецуела и получаващи заповеди от американския сенатор Марко Рубио.

"Проявете малко търпение. Ако сте у дома, останете у дома. Ако сте на защитено място или на работното си място, по-добре е за вас да останете там", заяви Родригес по държавната телевизия на Венецуела, обещавайки, че електроподаването ще бъде възстановено до няколко часа.

През нощта обаче търпението в Каракас се изчерпи, жителите на града отвориха прозорците на жилищата си и започнаха да тропат с тенджери и тигани, а някои крещяха ругатни по адрес на Мадуро в израз на растящо недоволство.

Опозиционният лидер Хуан Гуайдо, който през януари се обяви за президент на Венецуела и бе признат от САЩ и близо 50 други държави, нападна Мадуро в Туитър във връзка със спирането на тока.

"Как ще кажете на майка, която трябва да сготви, на болен човек, който зависи от машина, и на работник, който трябва да се труди, че живеем в могъща страна без електричество? Венецуела ясно съзнава, че светлината ще се върне с края на узурпацията", написа опозиционният лидер.

The lights went out in Venezuela. President Nicolás Maduro accused the United States of orchestrating the power failure. https://t.co/PcyD6Gvgdr — The New York Times (@nytimes) 8 март 2019 г.

Въпреки че спирането на тока наскоро се превърна в често явление във Венецуела, рядко са се случвали аварии, които да оставят едновременно без електричество толкова много щати. Венецуелската електрическа система някога бе повод за завист в Латинска Америка, но се озова в състояние на неизправност след години на лоша поддръжка и неправилно управление, отбелязва Асошиейтед прес

Държавната енергийна компания Corpoelec заяви, че е имало саботаж в голямата водноелектрическа централа "Гури“ в щата Боливар. Няма подробности. Съоръжението е едно от най-големите в Латинска Америка.

Мащабната авария в подаването на електричество не остана незабелязана и за държавния секретар на САЩ Майк Помпео. Според него: "Недостигът на енергия и гладът са резултат от некомпетентността на режима на Мадуро", написа Помпео в Туитър.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram