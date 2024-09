Р уски командир, за когото се твърди, че е изпратил войници в смъртоносно нападение в Украйна в нетрезво състояние, е удостоен със званието „Герой на Русия“ месец след мисията, според публикация на независимо издание, цитирано то Newsweek.

Каналът ASTRA в Telegram, проект, управляван от независими руски журналисти, разговаря с Алина Болвинова, вдовицата на Михаил Шчебетун – един от руските войници, разположени като част от мисията в ключовия фронтов град Авдеевка в Източна Украйна, през февруари.

През октомври 2023 г. Русия започна голяма офанзива в Авдеевка, която беше обект на агресията на силите на Москва от 2014 г., когато руският президент Владимир Путин незаконно анексира южния Кримски полуостров от Украйна.

Авдеевка, която имаше население от 32 000 души преди войната, падна от руските сили на 17 февруари. Киев каза, че силите му са се изтеглили от града след месеци на битка. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че решението е взето, за да спаси живота на неговите войници и впоследствие Русия пое пълен контрол над района, отбелязвайки най-голямата победа на Москва от месеци.

Руският полковник Алексей Ксенофонтов "се напи и изпрати в смъртоносен щурм десетки мобилизирани и договорни войници", включително Шчебетун, съобщава каналът ASTRA.

„Последният път, когато съпругът ми ми се обади на 14 февруари 2024 г.... той ми каза в прав текст, че това най-вероятно е последният ни разговор, тъй като вече са били предупредени, че веднага щом пристигнат на мястото край Авдеевка, телефоните им ще бъдат отнети“, казва вдовицата Болвинова пред изданието.

