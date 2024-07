Руски командир е с откъснати крака след взрив на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

В исокопоставен руски командир е с откъснати крака при взрив на кола бомба в Москва.

50-годишният полковник Андрей Торгашов и съпругата му Мая се качват в неговата Toyota Land Cruiser Prado близо до дома му на улица „Синявинска“ в северната част на Москва, когато тя се взривява. Властите предполагат, че става въпрос за покушение.

(Видеото е архивно: КАДРИ СЛЕД АТЕНТАТА: Руски партизани ли са отговорни за убийството на Даря Дугина?)

Според местните медии полковникът, за когото се смята, че е служител на военното разузнаване ГРУ, е в „тежко“ състояние след операция за ампутация на двата крака след експлозията. Съпругата му е получила разкъсвания по лицето.

На кадрите се вижда касапницата непосредствено след експлозията, която е станала само на метри от детска площадка.

Това се случва, след като стана ясно, че най-малко 12 руски войници са били убити, а други 30 се твърди, че са били хоспитализирани, след като са яли дини, отровени от украински бойци от съпротивата в окупирания град.

На видеото се виждат изгорели газове и части от двигатели, разпръснати по земята, докато хората стоят наблизо в жилищния район.

И полковникът, и съпругата му са извадени от колата от минувач, който им оказва първа помощ. След това те са откарани с линейка в болница, където им е оказана медицинска помощ.

Свидетел каза: „Експлозията беше много силна. Краката на мъжа бяха откъснати, обгорени, той лежеше целият овъглен“.

The subjective safety in #Moscow does not match reality any more. Here the "live" installing of a bomb on the the car of a high ranking military, Andrei #Torgashov. Who will not work with missile target coordinates for quite some time. https://t.co/CJAYoqX9L1 pic.twitter.com/HyqjMxHfUb