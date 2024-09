“На Путин не му пука за руския народ”: Офанзивата в Курск крие рискове както за Украйна, така и за Русия

В ялата реакция на Владимир Путин на първата чуждестранна окупация на руска територия след Втората световна война подсказва, че той е съсредоточен повече върху възможностите, които нахлуването на Володимир Зеленски в Курск може да предостави на други места на фронтовата линия.

Путин и съюзниците на Украйна бяха изненадани от настъплението на Киев в региона на 6 август, което доведе до завземането на около 500 кв. км, 100 селища и 594 военнопленници според командира на Зеленски Олександър Сирски.

Но Украйна е изправена пред неудобни въпроси относно напредването на Москва към донецкия град Покровск. Институтът за изследване на войната (ИИВ) заяви в сряда, че руските сили продължават да правят “значителен тактически напредък” югоизточно от града, който е критичен пътен и железопътен възел за украинските войски.

Откритият проукраински разузнавателен екип Conflict Intelligence Team заяви същия ден, че ситуацията в посока Покровск е “все по-опасна” за силите на Киев.

Въпреки първото завземане на руска територия от чужди сили след операция “Барбароса“ на нацистка Германия през 1941 г., втората “битка за Курск”, която се разгръща осем десетилетия след първата през 1943 г., показва, че Путин се фокусира вместо върху фронтовата линия върху града в Донецк.

