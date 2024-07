Бомба в кола убива сомалийци по време на финала на Евро 2024

Н яколко души са загинали, след като бомба в кола е избухнала пред популярно кафене, пълно с футболни фенове, в сомалийската столица Могадишу.

Бомбата е избухнала в неделя вечер в 22:28 ч. местно време, когато посетителите на Top Coffee са гледали финала на Евро 2024 между Испания и Англия.

Полицията съобщи, че при експлозията са загинали най-малко петима души, а други 20 са били ранени. По-късно източници от службите за сигурност съобщиха на информационна агенция АФП, че броят на жертвите е нараснал на девет.

Джихадистката групировка "Аш Шабаб" заяви, че е извършила нападението.

🇸🇴 - A powerful explosion has been reported near a cafe in Mogadishu, Somalia. According to initial reports, a car bomb detonated near the shop, where a crowd of people had gathered to watch the Euro 2024 final. @KaabTV reports at least 10 people killed. | @Florian99815909 pic.twitter.com/giLzgjCHYt