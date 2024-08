Руски хеликоптер е изчезнал в Камчатка, провежда се издирвателна операция

Р уски хеликоптер с трима души екипаж и 19 пътници на борда е изчезнал в крайния източен руски полуостров Камчатка, съобщи Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция Интерфакс.

Според публикувани днес предварителни данни от Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия хеликоптерът Ми-8Т е излетял от база край вулкана Вачкажец, но след това е загубил връзка.

