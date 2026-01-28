Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Р уски дронове повредиха пристанищната инфраструктура в Одеска област, съобщи губернаторорът, цитиран от Reuters.
Трима души са ранени при атаката, информира Олег Кипер в приложението за съобщения Telegram.
Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени
Жилищна сграда и сгради в близост до православен манастир също са повредени, добави той.
Във вторник вечер взривове отекнаха в Одеса, след като градът бе атакуван с дронове от акваторията на Черно море.
Сирените бяха задействани в 23:25 часа.
Пожари, жертви и разрушения след масирана руска атака с дронове сещу Одеса
Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежищата.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.