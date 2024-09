Руската ПВО свали множество дронове, летящи към Москва

Р уската противовъздушна отбрана е осуетила атаки на най-малко девет дрона, който са летели в посока на столицата Москва, става ясно от поредица от съобщения на кмета на града Сергей Собянин в Телеграм, цитирани от ТАСС.

„От силите на противовъздушната отбрана на Министерството на отбраната в градски окръг Подолск беше отблъсната атака на безпилотен апарат, летящ към Москва. По предварителни данни на мястото на падането на отломките няма разрушения и пострадали. Специалисти на службите по извънредните ситуации работят на мястото на инцидента“, пише в първоначалното съобщение на Собянин. По-късно броят на безпилотните летателни апарати, свалени през нощта в направление към Москва, нарасна до девет.

Заради атаката три заминаващи полета и девет пристигащи на московското летище Внуково са били задържани, а един е бил отменен. Най-голямо е било задържането на полета за Бодрум, който се очаква да излети с 10 часа закъснение.

Украйна предприе „едно от най-мащабните“ си нападения с дронове срещу Москва

Въздушна тревога през нощта беше обявена в Усмански район на Липецка област, а в Шебекино в граничната Белгороска област кметството съобщи за обстрел, като населението беше призовано да отиде в укритията. По-късно тревогата беше отменена.

За атаки с многобройни дронове тази нощ се съобщава в Тверска, Тулска, Липецка и Рязанска област, като според руските източници те са били свалени.

Силни експлозии са били чути в близост до топлоелектрическата централа Конаково в Твер, северозападно от Москва - една от най-големите в Централна Русия, съобщи Ройтерс, като се позовава на руски канали в Телеграм.

In the early morning of September 1, 2024, Russian channels wrote that Ukraine was conducting major drone attacks throughout the territory of southwestern Russia, including Ukraine's attack on the Kashira power plant in Moscow Oblast, causing a fire big.



More than 100 launches… pic.twitter.com/TTUTzmB0qT