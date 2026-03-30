Шпионски скандал: Русия гони британски дипломат

Р усия изгони британски дипломат, когото Москва обвини в шпионаж. Акредитацията на дипломата беше отнета и му беше наредено да напусне страната до две седмици.

ФСБ, основният наследник на КГБ от съветската епоха, заяви, че става дума за втория секретар в московското посолство, а контраразузнавателните служители на ФСБ са разкрили „недекларираното разузнавателно присъствие“.

Твърди се, че британският дипломат е „предоставил невярна информация за себе си“.

ФСБ заяви, че е открила признаци, че дипломатът „извършва разузнавателна и подривна дейност, която заплашва сигурността на Руската федерация“, съобщиха руски медии.

Москва го обвини и в опит за събиране на информация за руската икономика.