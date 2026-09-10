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Германският канцлер Мерц: Опитите за забрана на АзГ няма да „решат проблема“

Германският канцлер се обяви против подновените призиви за забрана на крайнодясната партия след победата ѝ в Саксония-Анхалт

10 септември 2026, 06:49
Германският канцлер Фридрих Мерц
Германският канцлер Фридрих Мерц   
Източник: БТА
  • Фридрих Мерц отхвърли призивите за забрана на „Алтернатива за Германия“, заявявайки, че подобна мярка няма да реши проблемите, които според избирателите стоят зад подкрепата за партията.
  • След победата на АзГ в Саксония-Анхалт с 43,8% премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст поиска проверка за антиконституционните ѝ цели и евентуална забрана.
  • Мерц призова традиционните партии вместо това да си върнат избирателите на АзГ с убедителни политически програми, като подчерта, че забраната е изключително трудно постижима по германското законодателство.

Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува подновените призиви за забрана на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), предаде ДПА.

На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Берлин Мерц заяви, че не вярва, че забрана би „решила проблема, който избирателите на партията в Германия смятат, че съществува“.

Коментарите му дойдоха три дни след като крайнодясната партия постигна убедителна победа в източната провинция Саксония-Анхалт и малко не ѝ достигна да получи безпрецедентно абсолютно мнозинство, след като спечели 43,8% от гласовете.

Хиляди протестираха в цяла Германия с искане за забрана на крайнодясната партия АзГ

В отговор на победата премиерът на най-голямата провинция в Германия поднови призивите за разследване от Федералния конституционен съд на антиконституционните възгледи на партията с оглед евентуална забрана.

Хендрик Вюст, който оглавява западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, заяви, че експертна комисия трябва да разследва АзГ, която той описа като „партия, която, поне в някои федерални провинции, преследва антиконституционни цели“.

Съгласно германското законодателство политическите партии могат да бъдат забранявани от Федералния конституционен съд, но единствено след внасяне на официално искане за това от някоя от двете камари на парламента или от правителството.

Предложението на Вюст беше бързо отхвърлено от двама други премиери на провинции, а Мерц снощи предупреди, че изискванията за забрана представляват „много висока пречка“.

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Вместо това основните партии трябва да се опитат да си върнат избирателите на АзГ, като им предложат убедителна политическа програма, заяви той.

Миналата година службите за вътрешно разузнаване класифицираха АзГ като „доказано“ екстремистка организация, въпреки че класификацията беше временно отменена до приключването на заведено срещу нея съдебно дело.

Няколко от местните структури на партията в Източна Германия получиха тази категоризация, което позволява на властите да ги поставят под наблюдение.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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