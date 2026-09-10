100 кг кокаин бяха открити сред пратка рози от Колумбия на летището в Атина

Гръцките власти са открили 100 кг кокаин, скрит в пратка рози от Колумбия, на международното летище в Атина.

Операцията е проведена по информация от американската DEA, а са задържани шестима души, повечето от албански произход.

Четирима заподозрени са арестувани на летището при получаването на пратката, а други двама, край Маратон, където вероятно е трябвало да бъде складиран наркотикът.

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Сто килограма кокаин, скрити в пратка рози с произход Колумбия, са били открити от властите на международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, съобщава в електронното си издание в. „Катимерини“.

Операцията е била осъществена с използването на информация, получена от атинското бюро на американската Агенция за борба с наркотиците (DEA).

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По случая са били задържани общо щестима души, повечето от които от албански произход.

Арестите на четирима от тях са били извършени на летището, където те е трябвало да получат пратката, а останалите двама са били задържани в района на Маратон, където вероятно е трябвало наркотиците да бъдат складирани.