Свят

100 кг кокаин бяха открити сред пратка рози от Колумбия на летището в Атина

Гръцките власти са действали по информация, получена от атинското бюро на американската DEA

10 септември 2026, 10:25
100 кг кокаин бяха открити сред пратка рози от Колумбия на летището в Атина
Източник: iStock/GettyImages
  • Гръцките власти са открили 100 кг кокаин, скрит в пратка рози от Колумбия, на международното летище в Атина.
  • Операцията е проведена по информация от американската DEA, а са задържани шестима души, повечето от албански произход.
  • Четирима заподозрени са арестувани на летището при получаването на пратката, а други двама, край Маратон, където вероятно е трябвало да бъде складиран наркотикът.

Задържаха 270 кг кокаин в Гърция, българин е сред арестуваните

Сто килограма кокаин, скрити в пратка рози с произход Колумбия, са били открити от властите на международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, съобщава в електронното си издание в. „Катимерини“.

Операцията е била осъществена с използването на информация, получена от атинското бюро на американската Агенция за борба с наркотиците (DEA).

Хванаха наркотрафиканти в Гърция

По случая са били задържани общо щестима души, повечето от които от албански произход.

Арестите на четирима от тях са били извършени на летището, където те е трябвало да получат пратката, а останалите двама са били задържани в района на Маратон, където вероятно е трябвало наркотиците да бъдат складирани.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
кокаин Гърция наркотрафик Атина арест контрабанда DEA Колумбия полицейска операция летище Атина
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Жестокост в центъра на Пловдив: Над 10 младежи нападнаха и гориха със запалки момче

Жестокост в центъра на Пловдив: Над 10 младежи нападнаха и гориха със запалки момче

Гръцките власти разследват причината за внезапната смърт на Йоргос Мазонакис

Гръцките власти разследват причината за внезапната смърт на Йоргос Мазонакис

Свидетели разказаха какво са видели при пожара на автомобили в София

Свидетели разказаха какво са видели при пожара на автомобили в София

„Просто дишане“: Изповедта и животът на Йоргос Мазонакис

„Просто дишане“: Изповедта и животът на Йоргос Мазонакис

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България
Ексклузивно

Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България

Преди 15 часа
Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис
Ексклузивно

Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Преди 16 часа
Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова
Ексклузивно

Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова

Преди 13 часа
Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями
Ексклузивно

Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Четири сценария, по които ИИ може да ни унищожи. Можем ли да го спрем?

Четири сценария, по които ИИ може да ни унищожи. Можем ли да го спрем?

Свят Преди 9 минути

Предупрежденията, че изкуственият интелект (ИИ) може да излезе от контрол и да доведе до катастрофален край за човечеството, стават все по-силни през 2026 г. Тревога бият дори хората, които ръководят тази технология, включително шефът на OpenAI Сам Алтман и оглавяващият Anthropic Дарио Амодей.

„Време е да не им преча и да поема по своя път“: Анджелина Джоли с откровения за децата си

„Време е да не им преча и да поема по своя път“: Анджелина Джоли с откровения за децата си

Любопитно Преди 14 минути

Актрисата сподели откровено за отглеждането на шестте си деца, които вече са пълнолетни, и призна, че е готова да започне нов етап в живота си — с повече пътувания, работа на терен извън САЩ и пълна подкрепа от страна на семейството си

Нова драма за клана Кардашиян: Арестуваха преследвач пред дома на Крис Дженър

Нова драма за клана Кардашиян: Арестуваха преследвач пред дома на Крис Дженър

Любопитно Преди 43 минути

25-годишен мъж е бил закопчан от охраната в Лос Анджелис след неколкократни опити да се свърже с 70-годишната риалити звезда

ЕК опростява правилата за обществените поръчки и въвежда „Купувай европейското“

ЕК опростява правилата за обществените поръчки и въвежда „Купувай европейското“

Парите ни Преди 52 минути

Една регистрация за участие в различни държави и повече тежест за качеството вместо само за най-ниската цена

Как AI ще промени работата ни, без да доведе до масова безработица

Как AI ще промени работата ни, без да доведе до масова безработица

Парите ни Преди 54 минути

Програмирането и работата с дигитални инструменти ще навлизат все повече и извън IT сектора, прогнозира експерт

<p>Русия задържа мъж, шпионирал британски дипломати в Москва в полза на Украйна</p>

Москва твърди, че е разкрила украинска операция срещу британски дипломати в Русия

Свят Преди 1 час

ФСС съобщи за задържан бивш служител по сигурността на британското посолство, който според нея е участвал в подготовката

Сандра Бълок

„Не беше сън“: Сандра Бълок разкри за страховити срещи със „светещ в яркозелено мъж“

Любопитно Преди 1 час

Холивудската актриса Сандра Бълок сподели за зловещи преживявания с неизвестно същество, които е имала през годините. Признанието ѝ идва по време на промоцията на дългоочакваното продължение на култовата класика „Приложна магия 2“

1000 долара на домакинство: Eдна много скъпа война за САЩ

1000 долара на домакинство: Eдна много скъпа война за САЩ

Свят Преди 1 час

Това, което трябваше да бъде краткотрайна военна кампания, се превръща в катастрофа за президента Тръмп, а американците все по-осезаемо усещат последиците от войната в Иран

Сателитна снимка на военновъздушната база „Муафак Салти“ в Йордания

Иран удари американска база в Йордания, самолет остана без едно крило

Свят Преди 1 час

Около осем изтребителя Ф-15 са получили леки повреди, съобщава CBS, цитирана от световните агенции

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп с нова прогноза за край на войната с Иран

Свят Преди 1 час

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не смята, че войната с Иран ще приключи преди междинните избори през ноември, като добави, че цените на петрола няма да паднат дотогава

Министър-председателят Румен Радев и президентът Еманюел Макрон по време на церемонията, на която „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум за разбирателство

България и Франция с космическо партньорство: „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум

България Преди 1 час

Споразумението отваря възможности за по-дълбоко сътрудничество между двете компании и за използване на френски ракети от българския производител на спътници

Смущаващ случай в Бургас: Мъж снимал тайно деца по бански на плажа

Смущаващ случай в Бургас: Мъж снимал тайно деца по бански на плажа

България Преди 2 часа

Служител на плажа подал сигнал на 112, след като забелязал системно снимане на момичета, включително около 10-годишни

Илюстративното изображение

Daily Mail: Изтекъл доклад твърди, че руснаци са преминавали военно обучение в България

България Преди 2 часа

Според меморандум, изготвен за австралийското разузнаване, западни военни ветерани са били привлечени като инструктори в тренировъчен център у нас

Андрей Гюров и Георги Кандев

Учредяват инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев

България Преди 3 часа

Двамата представиха кандидатурата си като независим проект с акцент върху европейския път, икономиката, сигурността и реда

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун и дъщерята му присъстват на церемония по приемане на служба на ескадрен миноносец, 6 септември 2026 година

Ким Чен-ун похвали севернокорейските войници, участващи във „военни операции в чужбина“

Свят Преди 3 часа

Според западни и южнокорейски оценки Пхенян е изпратил между 14 000 и 15 000 военнослужещи в подкрепа на руските сили

Доналд Тръмп

Тръмп взриви конгреса на републиканците: Всеки американец ще получи по $5000, ако спечелим изборите през ноември

Свят Преди 3 часа

Президентът заяви, че ще разпредели дивидента, ако Републиканската партия запази контрола над Камарата на представителите и Сената

Всичко от днес

От мрежата

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

От 5 до 41 градуса през изминалото лято

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Белинташ – мястото, където природата и легендите се срещат

sinoptik.bg

Не е твоя работа да оправяш всичко: 8 начина да се дистанцираш от семейните драми

Edna.bg

Гуинет Полтроу за отношенията си с Брад Пит: Беше любов от пръв поглед

Edna.bg

Левски с голяма новина за феновете

Gong.bg

Ето как изглежда пресаташето на ЦСКА след удара с бутилка (СНИМКА)

Gong.bg

Задържаха мъж на плажа в Бургас след сигнал, че снимал тайно деца по бански

Nova.bg

Банда тийнейджъри нападна младеж в центъра на Пловдив, горили го със запалки

Nova.bg