А мериканският телевизионен сериал на HBO за ядрената авария в Чернобил беше доста добре приет от руската публика, въпреки че някои критици обвиниха създателите на филма, че изопачават фактите, за да покажат властите от съветската епоха в особено лоша светлина.

Озаглавен просто „Чернобил“ филмът от пет серии получи редица похвали от критиците след излъчването му в САЩ и Великобритания заради достоверното пресъздаване на ядрената катастрофа от 1986 г. в съветска Украйна.

Той не е излъчван по руска телевизия, но е легално достъпен на чрез стрийминг сайт, който придоби изключителните права за излъчването в Русия на популярни сериали като „Игра на тронове“.

Руската публика похвали сериала за това, което нарече „зловеща точност“.

„Степента на реализъм в „Чернобил“ е по-висока, отколкото в повечето руски филми за тази епоха“, написа прокремълският вестник „Известия“.

„Мисля, че това е много висококачествен продукт по правилата на телевизионните сериали, няма никакви грешки“, казва филмовият критик Сузана Алперина от „Росийская газета“ пред агенция Франс прес (AFP).

Пропаганда

Някои руски медии обаче описаха поредицата като „пропаганда“, която преувеличава грубостта на властите по онова време, бавната им реакция, както и прекалено дългото време, което им е отнело официално да признаят инцидента и да евакуират района.

One of the best scenes ever written. #ChernobylHBO pic.twitter.com/lhDEpnQMwY — Akshay Parvatkar (@camera_wala) June 4, 2019

Звезда във филма е английският актьор Джаред Харис като заместник-ръководителя на главния център за ядрени изследвания на СССР, а режисьор е шведът Йохан Ренк. Сериалът представя точен доклад за инцидента в четвъртия реактор на ядрената централа, който изпраща радиоактивен облак над голяма част от Европа.

Най-тежкият ядрен инцидент в света

се случи на 26 април 1986 г. Тридесет души загинаха при експлозията или скоро след това заради излагане на радиация. По-късно хиляди починаха от заболявания свързани с радиацията, но точната цифра остава спорна. Властите твърдят, че хората ще могат безопасно да се върнат в Чернобил след 24 000 години.

Филмът е заснет в Украйна и в изведена от експлоатация атомна електроцентрала в бившата съветска република Литва, която много прилича на обречената централа в Украйна и сериалът е емоционално преживяване за много от руските зрители. Той събужда спомени от детството и се съсредоточава върху героизма на обикновените граждани, докато висши лидери, включително тогавашният съветски лидер Михаил Горбачов, са изобразени като нерешителни и неискрени.

Филмът е направен „с такова уважение и съчувствие към хората, нашите съветски хора ... И с такова презрение към властите, които презираха техните граждани“, пише Ксения Ларина, водеща на популярната радиостанция „Ехото на Москва“.

Today’s #ChernobylHBO finale was a poignant testament to the millions murdered by communism’s denial of fundamental truths— “every time we lie we incur a debt to the truth” pic.twitter.com/mljUpzrl3K — Adam Barsouk (@ABarsouk) June 4, 2019

Отлично заснета лъжа

Други обаче разкритикуваха не само онова, което смятат за неоправдана критика към съветския режим, но и лукавия намек към настоящите власти на Русия.

Сериалът показва „кариеристи от Политбюро, които спасяват кожите си с цената на живота на мрачни и поробени хора“, пише таблоидът „Комсомолская правда“. Вестникът твърди, че освен това филмът има за цел да предизвика протести срещу настоящите руски проекти за изграждане на електроцентрали в чужбина.

"That's what Dyatlov said" is becoming the new "that's what Neville Chamberlain said"#ChernobylHBO pic.twitter.com/ptmb1mOZU5 — VladTheRad (@VladSoRad) June 1, 2019

Сериалът е една „отлично заснета лъжа“, твърди пък вестник „Аргументи и факти“, оплаквайки се, че той изобразява съветските хора като „кървави екзекутори или безпомощни жертви“.

Сузана Алперина обаче опровергава тези твърдения. „Не мисля, че в поредицата има елементи на пропаганда. Понякога гледната точна на външен човек е по-вярна“.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.