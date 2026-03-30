Р усия изпраща алкохолици от рехабилитационни центрове на фронтовата линия в Украйна, твърди войник. Неназован руски военнослужещ описва поток от новопристигнали в своето подразделение – много от тях по-възрастни, физически неподготвени и борещи се с алкохолна зависимост – в скорошни видеокадри.

Той твърди, че мъжете са били събрани в обект в Петрозаводск, близо до границата с Финландия, от „черни вербовчици“, които са конфискували банковите им карти и са източили парите от сметките им.

В изпълнен с ругатни и обиден изблик той казва за новоформираното си подразделение: „Те, по дяволите, набраха куп инвалиди, които дори не могат да ходят, освен че са и психически нестабилни. Видях го със собствените си очи – от Петрозаводск, от Карелия, набраха тези проклети хора от рехабилитация, проклети пияници“.

Войникът каза, цитиран от британското издание The Telegraph, че в подразделението му има около 30 неподготвени войници от общо 40.

Serviceman describes stream of older, physically unfit recruits arriving at his unit from treatment facility



„Черните вербовчици“ се отнасят до неофициални или незаконни посредници, които записват мъже за военна служба чрез принуда, измама или откровена злоупотреба, често действайки заедно или в сянката на официалната система за набиране.

Твърденията на войника са най-новите в поредица от обвинения, че Русия разчита на принуда и манипулация, за да набира войници, физически или психически неподходящи за бой. Тези твърдения включват мъже със сериозни заболявания, психични увреждания и чуждестранни новобранци, за които се твърди, че са били подложени на натиск или измамени да се присъединят към редиците.

Взети заедно, украински представители казват, че този модел сочи към стратегия, при която Москва все повече разчита на уязвими новобранци, разполагайки голям брой войници, за да осигури успехи на фронтовата линия независимо от човешката цена.

Загубите на руската армия в Украйна са надхвърлили броя на новите попълнения през януари с приблизително 9000 войници, според Украинския център за сигурност и сътрудничество (USCC).

„Предвид ситуацията, Русия действително активно набира уязвими групи, включително хора с различни зависимости, безработни, болни и бивши затворници, и също така използва различни методи за набиране на мигранти от други държави в своите въоръжени сили“, заяви Оксана Кузан, съосновател и ръководител на аналитичния отдел на USCC.

Г-жа Кузан добави, че самите руски пропагандисти са посочили, че Кремъл определя квоти за набиране на войници на договор на регионално ниво и че местните власти често изпращат почти всеки на фронта, без особено да се съобразяват с пригодността.

USCC съобщи, че много мъже са принуждавани да подписват договори, докато са в нетрезво състояние, нещо, което се твърди и от руски военни блогъри. Те твърдят, че подписите на мъжете често се фалшифицират или те са принуждавани да се присъединят, като им се дава избор между военна служба и един от известните с тежките си условия руски затвори.

Вербовчиците често получават бонуси за записване на мъже, независимо от тяхната годност за бой, което прави маргинализираните хора особено уязвими. Много от вербовчиците са под натиск да изпълнят цели за броя на набраните мъже.

„Какво му има на този човек? Как изобщо се придвижва? Дори да стигне дотам, той няма да може дори да се бие, разбираш ли? И е от типа „просто го оставете да стигне дотам“, казва войникът във видеоклипа.

Според войника командирите проявяват малко загриженост за състоянието на новобранците, изпращайки ги в щурмови операции независимо от това, „само да стигнат дотам“. Тези, които отказват да отидат, биват бити и нараняванията им се влошават, добавя той.

Русия също е обвинявана, че набира войници, заразени с ХИВ, хепатит и други заболявания, които според съобщенията са разпределяни в отделни подразделения и са задължени да носят ленти, обозначаващи болестите им.

Миналата година източници в армията споделиха изследване с The Telegraph, документиращо пет случая, за които твърдят, че показват готовността на Русия да изпраща в бой войници с увреждания или заболявания.

Вълни от руски войници често са изпращани в бой неподготвени, като видеокадри показват, че те са без каски или броня.

За да замени загубените в атаките тип „месомелачка“, Русия се смята, че е привлякла хиляди африканци на фронтовата линия, или чрез заблуда, или с обещания за високи заплати.

„Може да се предположи, че с увеличаването на руските военни загуби във войната срещу Украйна и намаляването на броя на договорните войници, активността на такива „черни вербовчици“ също ще се засили“, заяви г-жа Кузан.