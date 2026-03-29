Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

М инистерството на отбраната на Русия обяви, че руските сили са превзели още едно село - Кившаривка, в Купянски район на Харковска област в Украйна, съобщи РИА Новости.

Ройтерс отбелязва, че не е могла да провери информацията от бойното поле чрез независими източници.

Руското министерство също така обяви снощи, че въоръжените сили на страната са превзели и село Брусовка в източната Донецка област на Украйна, информира ТАСС.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ", съобщи, че руските сили са атакували Украйна тази седмица с над 3000 дрона, над 1450 управляеми авиобомби и с 40 ракети от различни типове.

„Само тази седмица Русия използва над 3000 дрона срещу нашите градове и общини – значителна част от тях „Шахед“ – както и над 1450 управляеми авиобомби и 40 ракети от различни видове. Военните действия на руснаците срещу нашата държава и нашия народ не затихват и същевременно те открито инвестират в удължаване на поредната си война, която води до международна дестабилизация“, отбеляза Зеленски.

Той заяви, че Украйна е атакувана от същите дронове и балистични ракети като страните от Близкия изток и региона на Персийския залив, което води до дестабилизация на световните пазари и блокиране на морските пътища.

"Украйна допринася за гарантиране на безопасността и призовава за ясни, решителни и съгласувани усилия за осигуряване на реална защита на човешкия живот и за прекратяване на войните", посочи държавният глава.

"Трябва съвместно да произвеждаме модерни отбранителни системи, доказани във войната. Трябва да обединим възможностите си, за да могат хората да живеят в мир в Европа, Близкия изток и в други части на света", добави той.

Володимир Зеленски заяви, че украински експерти вече са направили цялостна оценка на отбранителните възможности на Катар и са разработили конкретни решения за укрепване на противовъздушната отбрана на страната в Персийския залив.