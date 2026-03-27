Свят

Чуждестранните легиони в Украйна: Защо са все по-важни

Ролята на чужденците доброволци в украинската армия е все по-ключова

27 март 2026, 06:33
Източник: iStock

Р олята на чужденците доброволци в украинската армия е все по-ключова. Даже се планира чрез тях частично да бъде покрит мобилизационният дефицит, съобщи Deutsche Welle.

Как може да стане това?

"Всички приятели на Украйна, които искат да се присъединят към отбраната - идвайте, ще ви дадем оръжие!" Украинският президент Володимир Зеленски се обърна така към гражданите на света още в самото начало на войната. Ден по-късно Зеленски обяви създаването на Чуждестранен легион за териториална отбрана на Украйна - отделно подразделение за доброволците от чужбина. След седмица заявки за постъпване в легиона бяха подадени в над 50 украински посолства, а Киев твърдеше, че "готовите да воюват" вече са над 20 000.

Броят на доброволците обаче се е приближил към това число едва сега, казват пред ДВ експерти. Този легион отдавна не е компактен, чужденците служат в десетки различни бригади и батальони, но са само два процента от Украинските въоръжени сили.

Всичко обаче може да се промени. Разширяването на участието на чужденците в бойните действия е един от ключовите елементи на стратегията за решаване на проблема с недостатъчната мобилизация и дезертьорството, която предстои скоро да бъде представена от министъра на отбраната Михаил Федоров.

Първият набор чуждестранни доброволци

Новините за пълномащабната инвазия на Русия заварват 40-годишния Исак Олвера на работното му място в инвестиционна компания в Хюстън, Тексас. Той бил прекарал кратка отпуска през 2019 година в Украйна и когато видял снимките и видеата от ракетните удари, бившият морски пехотинец решил да се отправи към Украйна. Той се почувствал сякаш Зеленски се обръща лично към него.

"Този призив ме накара да преосмисля това, в което вярвах. Американците ценят свободата, сигурността и справедливостта. Но ако тези ценности са важни за мен - какво съм готов да жертвам за тях?", пише Олвера в книгата си "Reckoning Dreams and Fire", излязла в САЩ миналата година.

В мемоарите си той разказва, че още на следващия ден е напуснал инвестиционната компания, започнал да търси начини да стигне до фронта в Украйна и в началото на март пресякъл полско-украинската граница. В Украйна сформирал група от 40 бойци, някои от които изобщо нямали боен опит, а други били служили в армията още миналия век. "Парите не бяха мотив за никого", казва бившият морски пехотинец пред ДВ четири години по-късно. "Някои се бяха втурнали към войната поради лични проблеми, други търсеха приключения, адреналин. Имаше и прагматици, за които участието им във войната би било плюс в биографията. Но имаше и идеалисти, за които войната бе въпрос на морал." Още след първата битка обаче много от тези доброволци поискали да се върнат по домовете си.

Друг ветеран от американската морска пехота - Андрю Милбърн, също отправя сериозни критики към Чуждестранния легион. Той нарича подразделението "армия от неудачници, ветерани и военни туристи", от които ползата е била малка.

Във връзка със сведения като тези експертът от Центъра по стратегически изследвания във Вашингтон Марк Кансиан стига до следния извод: за да има реална полза от Чуждестранния легион на бойното поле, украинското командване трябва да отсее непригодните доброволци и да засили подготовката на другите. Впоследствие най-опитните са обединени в неголеми тактически групи под командването на украински офицери. Техните задачи били предимно в сферата на разузнаването и диверсиите в тила на врага, разказва в книгата си Олвера.

Съвсем не всички задачи обаче били успешно изпълнени, а и загубите били сериозни, поради което чужденците доброволци в крайна сметка се обръщат към медиите. През 2022 г. украинското англоезично издание "The Kyiv Independent" публикува разследване, в което чуждестранните доброволци разказват за самоубийствени мисии, за кражби на снаряжение и грубост от страна на офицерите, които дори заплашвали легионерите с оръжие. Но военната прокуратура не открива нарушения на закона.

В края на 2022 г. Олвера и други членове на неговата група напускат Чуждестранния легион, след като виждат, че войната продължава много повече от очакваното.

Легиони без "туристи"

Раздялата с Чуждестранния легион не за всички минава гладко, пише "The Kyiv Independent", разказвайки за много случаи на отказ за изплащане на обещаните от държавата 100 000 гривни (към 2000 евро) за раняване. Освен това уволнявали тези, които си позволявали открито да критикуват командирите, а контраразузнаването започнало да търси анонимните източници на журналистите.

В най-тежко положение били обаче беларуските и руските доброволци, за които военната служба била единственото законно основание да се намират в Украйна и прекратяването на договорите с тях незабавно ги превръщало в персона нон грата.

Междувременно Чуждестранните легиони се увеличавали и в началото на 2023 година били четири, но и отливът не бил малък. "В първите години сред чужденците имаше доста "военни туристи" - хора, които могат в 14,30 да подпишат договор, а в 14,31 вече да искат да го прекратят", казва пред ДВ Константин Милевски от Сухопътните войски. Той посочва, че легионерите са имали това право - да разтрогнат договорите си, за разлика от украинските военни. Но пък е имало и чужденци, воювали въобще без договори, защото са се опасявали, че у дома ще ги преследват за наемничество, обяснява пред ДВ Юлия Яцик от Временната следствена комисия по защитата на правата на военослужащите към Върховната рада.

Условията за договорите на чужденците са променени едва през май 2024 година - оттогава те могат да ги прекратят чак след половин година служба. А командването има право да уволни боеца и след два месеца изпитателен срок. "Така бяха отсети куп "туристи", посочва Константин Милевски.

Силното присъствие от Колумбия

Пред ДВ хора от различни чуждестранни подразделения казват, че най-ефективна за привличането на чуждестранни доброволци е била личната агитация: идеалистите приканвали свои съмишленици към борба с кремълския империализъм, а легионерите канели бившите си колеги.

Още на втората година в Украйна пристигат много колумбийци. В страната, в която наскоро е приключила 50-годишната гражданска война, започват рязко да съкращават въоръжените сили и да изпращат в пенсия още 40-годишните с минимално възнаграждение - 400 долара, докато в Украйна те можели да получат до 120 000 гривни на предната фронтова линия, т.е. седем пъти повече.

Военният опит на колумбийците не бил от много голяма полза, посочва обаче Константин Милевски. Те били свикнали да воюват срещу партизаните и картелите в джунглата, докато в Украйна се изправили пред голяма армия с ракети и дронове. Въпреки това бойците от Колумбия са ценени заради тяхното усърдие и настойчивост, казва Милевски. Неговите данни сочат, че гражданите на страните от Южна и Централна Америка в момента съставляват около 60 процента от всички чужденци в Сухопътните войски на Украйна.

Социални гаранции за чуждестранните бойци

През август 2024 година "The Kyiv Independent" отбелязва, че за двете години, минали след голямото разследване, проблемите в чуждестранните легиони не само не са били разрешени, а са се задълбочили. Командирите биели подчинените си, сред бойците царяла "гангстерска" атмосфера, довела дори до две убийства.

Най-накрая през март 2025 г. правителството създава Единен център за набиране на чужденци, който в момента набира бойци за 35 бригади и батальони. Но дали чуждестранните легионери ще станат истински мощен инструмент на отбранителните сили, както иска министър Федоров? Експертите не са убедени. Службата на чужденците и сега е твърде краткосрочна. Според Милевски, военното ръководство трябва "да промени нагласата си" по отношение на легионерите и да ги накара да гледат на руско-украинската война другояче. "Ще направим максимума, за да се отнасят те към Украйна не само като към източник на доходи, но и да почувстват целите на тази война."

През февруари 2026 г. президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа закон за социалните гаранции за чуждестранните бойци, защитаващи Украйна - тези, които се уволняват, ще могат да кандидатстват за жителство, а това е преференция, за която те молят от четири години насам.

Източник: Deutsche Welle    
Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души в София

"Голяма грешка": Тръмп с остра критика към Великобритания

Внимание, жълт код в половин България и сняг в планините - какво време ни очаква днес?

Всички диетолози са единодушни: Това е най-здравословното олио за пържене

Как сами да изчислим бъдещата си пенсия

CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

Жена намушка четирима души в центъра на София
Преди 11 часа
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Атаки с гранати и коктейли „Молотов" в Белград
<p>Какво е състоянието на 63-годишния мъж, опериран след нападението в София</p>

Какво е състоянието на 63-годишния германски гражданин, опериран след нападението в София

България Преди 14 минути

Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата

Гуми се "кълцат", ситуацията ескалира: Война за паркоместа в "Овча купел"

България Преди 20 минути

Потърпевши разказват за системен вандализъм и спорове за паркиране пред блоковете

Финансовият стрес „състарява“ мозъка: Учени разкриха как безпаричието удря паметта

Любопитно Преди 1 час

Учени от Колумбийския университет установиха, че финансовите затруднения след 50-годишна възраст ускоряват стареенето на мозъка с пет месеца всяка година. Вижте защо финансовата стабилност е също толкова важна за паметта, колкото и здравословната храна

Ядрен „призрак“ на дъното: Потънала съветска подводница изпуска облаци радиация в Норвежко море

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване на корабокрушението на К-278 „Комсомолец“ в Норвежко море разкрива притеснителни нива на замърсяване около реактора, но природата показва неочаквана устойчивост

Бизнесменът Макс Баклаян напусна Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

За първи път Платинените завършиха успешно вечерната си резервация

НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

Свят Преди 9 часа

Докладът подчертава, че опитът от войната в Украйна показва вероятен сценарий при евентуален конфликт с НАТО

Подновяват разследването срещу Андрю Тейт за изнасилване

Свят Преди 10 часа

Полицията на Хартфордшир потвърди, че ще преразгледа твърденията на жени

Синът на Мадуро: Имаме доверие в американското правосъдие

Свят Преди 10 часа

Тръмп заяви, че срещу Мадуро могат да бъдат повдигнати и допълнителни обвинения

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Свят Преди 12 часа

Украйна предлага по-евтини средства за противодействие на дронове

Уиткоф потвърди, САЩ преговарят с Иран, Пакистан посредничи

Свят Преди 12 часа

Освен това Уиткоф потвърди, че на Иран е представен план от 15 точки

Задържаха ученик за грабеж и побой

България Преди 13 часа

Били нападнати две 15-годишни момчета

Пожар в София, открито е овъглено тяло

България Преди 13 часа

На мястото са изпратени три пожарни автомобила и един медицински автомобил

Тръмп: Просто ще продължим да ги бомбардираме

Свят Преди 14 часа

Според него отговорността е върху Иран да седне на масата за преговори и да прекрати войната

Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

България Преди 14 часа

Парите са по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Путин: Тази война може да има ефекта на COVID-19

Свят Преди 14 часа

Путин: Последиците от конфликта в Близкия изток все още трудно могат да се прогнозират с точност

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

Свят Преди 14 часа

Полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг

