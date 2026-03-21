Свят

Украйна атакува Москва и голяма част от Русия

Дронове са успели да достигнат Уфа, където са атакували нефтопреработвателни предприятия

21 март 2026, 16:18
Източник: AP/БТА

С нощи руската столицата Москва и редица други градове в Русия бяха атакувани от Украйна, предава "Фокус".

Според кмета на Москва Сергей Собянин, руските противовъздушни отбранителни сили са свалили 27 дрона.

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Атаки е имало и срещу Брянска, Смоленска, Калушка, Белгородска, Воронежска, Ростовска, Волгоградска, Тулска, Рязанска, Курска, Саратовска, Самарска области, Татарстан и  Крим.

Според руски медии в Саратовска област са били атакувани Саратов и съседният град Енгелс, а жители на региона съобщават за пожар близо до местна петролна рафинерия.

Украйна атакува Москва с дронове за втора поредна нощ

Освен това дронове са успели да достигнат Уфа, на над 1400 км от Украйна, където са атакували нефтопреработвателни предприятия в града.

Два свалени дрона са паднали върху нова жилищна сграда, причинявайки пожар.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
Глобиха Димитър Бербатов за неправилно съхранение на оръжие

Глобиха Димитър Бербатов за неправилно съхранение на оръжие

Украйна атакува Москва и голяма част от Русия

Украйна атакува Москва и голяма част от Русия

Най-силната магнитна буря за последните два месеца обхвана Земята

Най-силната магнитна буря за последните два месеца обхвана Земята

Русия за удара по уранови инсталации в Иран: Грубо нарушение на международното право

Русия за удара по уранови инсталации в Иран: Грубо нарушение на международното право

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Фестивал на китайските автомобили следващият уикенд

Фестивал на китайските автомобили следващият уикенд

carmarket.bg
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!
Ексклузивно

Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Преди 1 ден
Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам
Ексклузивно

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Преди 1 ден
Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази
Ексклузивно

Великобритания позволи удари по Иран от нейни бази

Преди 17 часа
Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна
Ексклузивно

Потвърдиха над 204 хиляди руски военни, убити в Украйна

Преди 19 часа
Последни новини

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

Огромно увеличение на желаещите да гласуват от чужбина

Свят Преди 1 час

До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната

<p>МВнР с предупреждение към българите в ОАЕ</p>

МВнР предупреждава за неблагоприятни метеорологични условия в ОАЕ до 27 март

България Преди 1 час

Очакват се обилни валежи, гръмотевици и силни пориви на вятъра, като са възможни и градушки

Камион изгоря на "Капитан Андреево" след експлозия на газова бутилка

Камион изгоря на "Капитан Андреево" след експлозия на газова бутилка

България Преди 2 часа

Към момента няма данни за пострадали

Нарендра Моди, министър-председател на Индия 23966 Kanal3 64009

Моди осъди атаките в Близкия изток в разговор с президента на Иран

Свят Преди 2 часа

Индийският премиер подчерта отворените морски маршрути

<p>Украйна отблъсна масирана атака</p>

Украйна отблъсна масирана атака, свали 148 руски дрона

Свят Преди 2 часа

Атаката беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, системите за електронна война и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана

<p>МВнР с позиция за Ормузкия проток</p>

МВнР: България се асоциира със съвместната декларация на европейски и други страни за Ормузкия проток

България Преди 3 часа

Страната приветства мерките за безопасно корабоплаване и стабилизиране на пазарите

Скок в цените на торове и етанол води до покачване на хранителните стоки

Скок в цените на торове и етанол води до покачване на хранителните стоки

Пари Преди 4 часа

Царевицата, фуражната пшеница и суровата захар поскъпват на международните пазари, докато ССБ отчита спокойна търговия

Украинска делегация пристигна в САЩ за двустранни преговори за Украйна

Украинска делегация пристигна в САЩ за двустранни преговори за Украйна

Свят Преди 4 часа

Съединените щати ще бъдат представлявани от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър

<p>Битката за депутатски банки -&nbsp;жените остават на заден план</p>

Жените кандидати за депутати на вота на 19 април са с 62 повече спрямо изборите през октомври 2024 г.

Парламентарни избори Преди 4 часа

Съотношението обаче остава в полза на мъжете

ЦИК разясни правилата за гласуване по настоящ адрес

ЦИК разясни правилата за гласуване по настоящ адрес

Парламентарни избори Преди 5 часа

Може ли избирателят да гласува в населено място, където няма адресна регистрация, но живее там?

Може ли да се гласува с пълномощно?

Може ли да се гласува с пълномощно?

Парламентарни избори Преди 5 часа

Вижте повече по темата в следващите редове

Путин поздрави иранските лидери за Новруз, обяви Русия за верен партньор

Путин поздрави иранските лидери за Новруз, обяви Русия за верен партньор

Свят Преди 5 часа

Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.

<p>Туитовете му струваха милиони - вердиктът срещу Мъск е окончателен</p>

Съд в Сан Франциско: Илон Мъск е подвел инвеститори при сделката за Twitter

Свят Преди 5 часа

Съдиите излязоха с окончателно решение срещу технологичния милиардер

Изстрелял ли е Иран балистични ракети по базата Диего Гарсия?

Изстрелял ли е Иран балистични ракети по базата Диего Гарсия?

Свят Преди 6 часа

Бомбардировачи и техника са разположени на острова, който играе ключова роля в американските операции от Афганистан до Ирак

<p>Принудителна евакуация на деца в Славянск</p>

Принудителна евакуация на деца в Славянск заради напредващи руски сили

Свят Преди 7 часа

Над 40 квартала попадат в зона на опасност, докато дроновете разширяват фронтовата линия

<p>Списъкът на страните, които се готвят да пазят Ормузкия проток, расте</p>

Европейски, азиатски и северноамерикански страни се обединяват за безопасно преминаване през Ормузкия проток

Свят Преди 7 часа

Държавите ще предприемат стъпки за стабилизиране на енергийните пазари и подпомагане на най-засегнатите.

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Април идва с пролетен хлад и дъждове

sinoptik.bg
1

В Русе посрещат първи круиз за сезона

sinoptik.bg

Владо Пенев обикаля най-мистичните точки в света

Edna.bg

Като на филм: Звездата от "Малкълм" Джейн Качмарек се омъжи за ученическата си любов 50 г. по-късно

Edna.bg

НА ЖИВО: Левски - Черно море, "сините" без чист централен нападател

Gong.bg

ВИДЕО: Никола Цолов направи шоу за зрителите на a1 Motor Park

Gong.bg

Умерено силна магнитна буря обхвана Земята

Nova.bg

Иран: Ядреният комплекс „Натанз” е ударен при въздушна атака

Nova.bg