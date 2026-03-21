Украйна атакува Москва и голяма част от Русия

С нощи руската столицата Москва и редица други градове в Русия бяха атакувани от Украйна, предава "Фокус".

Според кмета на Москва Сергей Собянин, руските противовъздушни отбранителни сили са свалили 27 дрона.

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Атаки е имало и срещу Брянска, Смоленска, Калушка, Белгородска, Воронежска, Ростовска, Волгоградска, Тулска, Рязанска, Курска, Саратовска, Самарска области, Татарстан и Крим.

Според руски медии в Саратовска област са били атакувани Саратов и съседният град Енгелс, а жители на региона съобщават за пожар близо до местна петролна рафинерия.

Украйна атакува Москва с дронове за втора поредна нощ

Освен това дронове са успели да достигнат Уфа, на над 1400 км от Украйна, където са атакували нефтопреработвателни предприятия в града.

Два свалени дрона са паднали върху нова жилищна сграда, причинявайки пожар.