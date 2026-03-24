За първи път, посред бял ден, Русия удари Украйна със стотици дронове

Р усия изстреля 550 дрона срещу Украйна в рамките на една от най-мащабните дневни въздушни атаки от началото на войната, съобщиха украинските военновъздушни сили.

Ударите са засегнали градове в цялата страна, включително историческия център на Лвов, заяви говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат пред АФП.

За сравнение снощи Русия атакува Украйна с 392 дрона и десетки ракети, като загинаха петима души.

„В такъв мащаб това е практически първият случай. Не си спомням да е имало подобни дневни удари с толкова голям брой дронове“, добави Игнат.