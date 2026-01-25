Свят

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село

25 януари 2026, 07:38
Източник: AP/БТА

Г убернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че украинските сили са организирали „масивна“ атака срещу град Белгород, като са нанесли щети на енергийната инфраструктура.

За щастие жертви няма, предаде "Ройтерс".

Гладков описа атаката в Telegram като „най-мащабният обстрел на град Белгород“.

„Енергийни обекти са повредени. Една сграда е запалена и екип от Министерството на извънредните ситуации се бори с пожара“, заяви Гладков.

Отломки от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село, допълни губернаторът на областта.

Украинските сили редовно атакуват Белгород и региона около него, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

В канали в Telegram се съобщава, че обстрелът по града в събота вечер е продължил "известно време", като са се чули поредица от експлозии.

Междувременно Генералният щаб на украинската армия съобщи, че Русия е извършила 42 атаки по украински позиции край Покровск в събота, информира "Укринформ".

Руските сили са атакували с дронове и украинските села Стецковка и Рибци край Суми. Няма информация за загинали, но превозни средства и къщи са понесли щети.

Източник: БТА/Илиян Цвейн    
