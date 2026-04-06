Украйна удари руски боен кораб и петролна платформа край Крим

У краинските военни са нанесли удари през нощта по руски военни и енергийни обекти в Черно море, включително боен кораб в пристанището на Новоросийск и петролна платформа край Крим. Това съобщи командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Reuters.

Украйна е ударила руски военен кораб в Черно море

По думите му, при атаката е била поразена руската ракетна фрегата Адмирал Григорович – част от Черноморския флот на Русия. Информацията е публикувана в приложението Telegram, което често се използва от двете страни за официални съобщения и военни актуализации.

Удари по ключова инфраструктура

Освен военния кораб, украинските сили са атакували и петролна платформа край Крим – район със стратегическо значение за енергийните ресурси и контрола в Черно море.

Подобни удари срещу енергийна инфраструктура се разглеждат като част от по-широка стратегия за отслабване на логистиката и икономическите възможности на противника.

Ролята на безпилотните системи

Операцията е била осъществена от украинските безпилотни сили, които през последните месеци играят все по-важна роля във войната. Дроновете се използват както за разузнаване, така и за прецизни удари по военни и стратегически цели, включително в райони, които са труднодостъпни за традиционни атаки.

Експерти отбелязват, че именно развитието на тези технологии позволява на Украйна да нанася удари дълбоко в тила на руските сили, включително по обекти в Черно море.

Значение на Новоросийск

Пристанището в Новоросийск е ключов логистичен център за Русия и важна база за Черноморския флот. То се използва за военни доставки, както и за износ на петрол и други ресурси.

Атака срещу обекти в този район може да има отражение както върху военните операции, така и върху енергийните потоци в региона.

Липса на потвърждение от Москва

Към момента няма официален коментар от страна на руските власти относно нанесените щети или евентуални жертви. В подобни случаи информацията често остава ограничена или се потвърждава със закъснение.

Продължаваща ескалация в Черно море

Серията от удари подчертава засиленото напрежение в Черноморския регион, който остава ключова зона във войната между Русия и Украйна. Контролът върху морските маршрути, военните бази и енергийната инфраструктура има стратегическо значение за двете страни.

Наблюдатели отбелязват, че подобни операции вероятно ще продължат, тъй като и двете страни се стремят да засилят позициите си в региона.