Швейцария: Мирен процес без Русия е невъзможен

Ш вейцарското правителство днес съобщи, че „на този етап“ Русия не е поканена да участва в разговорите за постигане на мирно споразумение между Москва и Украйна, които ще се състоят в Швейцария в средата на юни, предаде Ройтерс.

The first Peace Summit on Ukraine will take place on June 15-16 in Bürgenstock, Switzerland.



Switzerland invited more than 160 delegations, including from the G7, G-20 and BRICS countries.



But, Russia has not been invited "at this stage". pic.twitter.com/RuQ3kuwHx8