Украйна с мощна атака с дронове, Русия твърди, че е свалила 448

Русия заяви, че е прехванала и унищожила 448 украински дрона за 12 часа над руски региони и акваториите на Черно и Каспийско море.

Според руското военно министерство дроновете са засечени над най-малко 13 руски региона, включително Белгородска, Брянска, Ростовска и Воронежка област.

Русия съобщава и за свалени дронове над Крим, но информацията е представена единствено от руското военно ведомство и не е независимо потвърдена.

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 448 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Черно и Каспийско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ (от 20:00 часа московско време на 9 септември до 08:00 часа московско време на 10 септември) дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 448 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска и Тулска област, както и над Република Дагестан, Република Калмикия, (. . .), над Краснодарския край и над акваториите на Каспийско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе и за свалени дронове над украинския Кримски полуостров.